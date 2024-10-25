Опасные силы. Топ-генерал НАТО предупредил о еще одном козыре Путина

Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что несмотря на безумные потери армии РФ, у российского диктатора Владимира Путина до сих пор есть "опасные боевые силы", которые почти не пострадали во время войны против Украины.

У России есть опасные силы, которые не были вовлечены в войну

Согласно данным американского генерала, армия РФ до сих пор имеет силы, которых "едва коснулась" война.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о дальней авиации, ракетных силах стратегического назначения, оборонных подразделениях и подводных средствах.

Кристофер Каволи обратил внимание на то, что большая часть тактической авиации России еще не вовлечена в войну.

Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России остается огромный потенциал — как обычный, так и ядерный — и поэтому необходимо иметь это в виду, — предупредил топ-генерал НАТО. Поделиться

По словам военного, несмотря на то, что сухопутные силы армии РФ понесли масштабные потери на украинском фронте, нельзя игнорировать тот факт, что Путин делает все возможное, чтобы восстановить их.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Армия РФ продолжает увеличиваться

Кристофер Каволи также отмечает, что российская сухопутная сила внутри Украины сегодня значительно больше, чем та, которая была там в начале войны.

По словам американского генерала, российская армия фактически увеличилась за последние 2,5 года.

Топ-генерал НАТО не отрицает тот факт, что на сегодняшний день есть определенные проблемы с качеством, и некоторое оборудование может быть не новым.

Несмотря на это, страна-агрессор РФ имеет план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их на границах НАТО, а к этому Альянсу следует отнестись очень серьезно. Поделиться

По убеждению военного, российская армия после завершения войны станет сильнее, ведь получит опыт ведения боевых действий, даже если саму войну она проиграет.