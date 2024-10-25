Сырский ответил на лживое заявление Путина о "Курском котле"
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский ответил на лживое заявление Путина о "Курском котле"

Александр Сырский
Сырский
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В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин похвастался выдуманным окружением Сил обороны Украины армией РФ на Курщине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский развенчал лживые выдумки Путина и предоставил данные о потерях российских войск в Курской области.

Главные тезисы

  • Главнокомандующий ВСУ опроверг лживое заявление Путина после саммита БРИКС.
  • Данные Александра Сырского свидетельствуют о значительных потерях военнослужащих РФ в Курской области, превышающих 17 тысяч человек.
  • Украинские войска успешно проводят активные операции на Курском направлении и наносят серьезные удары по противнику.
  • Путин обвинил Украину в потере 26 тысяч военных в Курске, но эти данные являются ложными, как подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
  • Российская армия заявила о начале операций по ликвидации Сил обороны Украины в Курской области, что также является дезинформацией.

Сырский развенчал ложь Путина

Заявление, обнародованное главой страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности.

Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в Facebook.

Это откровенная дезинформация, не отражающая реальную ситуацию. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ, генерал

В частности, с 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли в личном составе 17819 человек.

Из них:

  • безвозвратные — 6662 человека;

  • санитарные — 10446 человек;

  • пленные — 711 человек.

Потери врага за этот же период, в вооружении и военной технике:

  • 45 танков;

  • 256 боевых бронированных машин;

  • 565 единиц автомобильной техники;

  • 99 артиллерийских систем;

  • 5 реактивных систем залпового огня

Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта! Слава Украине!

Путин лживо хвастался “Курским котлом”

Кровавый диктатор заявил, что Силы обороны Украины потеряли в Курской области РФ 26 тыс военных.

Безвозвратные и санитарные потери Киева на Курском направлении составили 26 тыс.

А две тысячи воинов ВСУ будто бы находятся в оперативном окружении в том же регионе.

Российская армия начала ликвидацию блокированной части украинской группировки в Курской области, — лживо сообщил Путин.

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