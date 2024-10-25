В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин похвастался выдуманным окружением Сил обороны Украины армией РФ на Курщине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский развенчал лживые выдумки Путина и предоставил данные о потерях российских войск в Курской области.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ опроверг лживое заявление Путина после саммита БРИКС.
- Данные Александра Сырского свидетельствуют о значительных потерях военнослужащих РФ в Курской области, превышающих 17 тысяч человек.
- Украинские войска успешно проводят активные операции на Курском направлении и наносят серьезные удары по противнику.
- Путин обвинил Украину в потере 26 тысяч военных в Курске, но эти данные являются ложными, как подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
- Российская армия заявила о начале операций по ликвидации Сил обороны Украины в Курской области, что также является дезинформацией.
Сырский развенчал ложь Путина
Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в Facebook.
В частности, с 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли в личном составе 17819 человек.
Из них:
безвозвратные — 6662 человека;
санитарные — 10446 человек;
пленные — 711 человек.
Потери врага за этот же период, в вооружении и военной технике:
45 танков;
256 боевых бронированных машин;
565 единиц автомобильной техники;
99 артиллерийских систем;
5 реактивных систем залпового огня
Путин лживо хвастался “Курским котлом”
Кровавый диктатор заявил, что Силы обороны Украины потеряли в Курской области РФ 26 тыс военных.
Безвозвратные и санитарные потери Киева на Курском направлении составили 26 тыс.
А две тысячи воинов ВСУ будто бы находятся в оперативном окружении в том же регионе.
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