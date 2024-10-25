Сирський відповів на брехливу заяву Путіна про "Курський котел"

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС 24 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін похвалився видуманим оточенням Сил оборони України армією РФ на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розвінчав брехливі вигадки Путіна і надав реальні дані про втрати російських військ у Курській області.

Сирський розвінчав брехню Путіна

Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Поширити

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у Facebook.

Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ, генерал

Зокрема з 8 серпня по теперішній час російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17819 осіб.

З них:

безповоротні — 6662 особи;

санітарні — 10446 осіб;

полонені — 711 осіб.

Втрати ворога за цей же період, в озброєнні та військовій техніці:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

Дякую українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту! Слава Україні! Поширити

Путін брехливо хвалився “Курським котлом”

Кривавий диктатор заявив, нібито Сили оборони України втратили у Курській області РФ 26 тис військових.

Безповоротні та санітарні втрати Києва на Курському напрямку склали 26 тис.

А дві тисячі воїнів ЗСУ буцімто знаходяться в оперативному оточенні у тому ж регіоні.