Сирський відповів на брехливу заяву Путіна про "Курський котел"
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський відповів на брехливу заяву Путіна про "Курський котел"

Олександр Сирський
Сирський
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Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС 24 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін похвалився видуманим оточенням Сил оборони України армією РФ на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розвінчав брехливі вигадки Путіна і надав реальні дані про втрати російських військ у Курській області.

Головні тези:

  • Відверта дезінформація Путина щодо оточення військ України в Курській області розвінчена головнокомандувачем ЗСУ Сирським.
  • За період з 8 серпня російські війська втратили на Курському напрямку 17819 осіб, а також значну кількість техніки.
  • Українські війська продовжують активні дії, знищуючи бойовий потенціал ворога, не дивлячись на тиск та втрати.
  • Путін намагався хвалитися видуманим оточенням українських військ, але реальні дані свідчать про інше.

Сирський розвінчав брехню Путіна

Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності.

Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у Facebook.

Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал

Зокрема з 8 серпня по теперішній час російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17819 осіб.

З них:

  • безповоротні — 6662 особи;

  • санітарні — 10446 осіб;

  • полонені — 711 осіб.

Втрати ворога за цей же період, в озброєнні та військовій техніці:

  • 45 танків;

  • 256 бойових броньованих машин;

  • 565 одиниць автомобільної техніки;

  • 99 артилерійських систем;

  • 5 реактивних систем залпового вогню.

Дякую українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту! Слава Україні!

Путін брехливо хвалився “Курським котлом”

Кривавий диктатор заявив, нібито Сили оборони України втратили у Курській області РФ 26 тис військових.

Безповоротні та санітарні втрати Києва на Курському напрямку склали 26 тис.

А дві тисячі воїнів ЗСУ буцімто знаходяться в оперативному оточенні у тому ж регіоні.

Російська армія розпочала ліквідацію блокованої частини українського угруповання в Курській області, — брехливо повідомив Путін.

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