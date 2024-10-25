Сирський відповів на брехливу заяву Путіна про "Курський котел"

Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС 24 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін похвалився видуманим оточенням Сил оборони України армією РФ на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розвінчав брехливі вигадки Путіна і надав реальні дані про втрати російських військ у Курській області.
Головні тези:
- Відверта дезінформація Путина щодо оточення військ України в Курській області розвінчена головнокомандувачем ЗСУ Сирським.
- За період з 8 серпня російські війська втратили на Курському напрямку 17819 осіб, а також значну кількість техніки.
- Українські війська продовжують активні дії, знищуючи бойовий потенціал ворога, не дивлячись на тиск та втрати.
- Путін намагався хвалитися видуманим оточенням українських військ, але реальні дані свідчать про інше.
Сирський розвінчав брехню Путіна
Про це Головнокомандувач ЗСУ написав у Facebook.
Зокрема з 8 серпня по теперішній час російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17819 осіб.
З них:
безповоротні — 6662 особи;
санітарні — 10446 осіб;
полонені — 711 осіб.
Втрати ворога за цей же період, в озброєнні та військовій техніці:
45 танків;
256 бойових броньованих машин;
565 одиниць автомобільної техніки;
99 артилерійських систем;
5 реактивних систем залпового вогню.
Путін брехливо хвалився “Курським котлом”
Кривавий диктатор заявив, нібито Сили оборони України втратили у Курській області РФ 26 тис військових.
Безповоротні та санітарні втрати Києва на Курському напрямку склали 26 тис.
А дві тисячі воїнів ЗСУ буцімто знаходяться в оперативному оточенні у тому ж регіоні.
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