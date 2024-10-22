Курська операція. Російське командування ухвалило ще одне абсурдне рішення

Уже понад 2,5 місяці Сили оборони України продовжують успішний контрнаступ у Курській області Росії. На цьому тлі армія РФ робить все можливе, щоб зупинити просування ЗСУ, однак поки безуспішно. Нещодавно з'явилася інформація про те, що російських ракетників стратегічних сил перевели у піхоту через "кадровий дефіцит".

"Кадровий дефіцит" в армії РФ суттєво загострився

Про це українські журналісти дізналися від російських активістів, які допомагають новосформованому підрозділу з матеріальним забезпеченням.

Так, стало відомо про відправку до Першого полку ракетних військ стратегічного призначення, "який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку", засобів зв’язку.

За словами активіста Володимира Грубніка, Перший зведений полк РВСП воює як звичайний піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів.

Що також важливо розуміти, вказаний підрозділ не отримав необхідних засобів зв’язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

Причиною переведення військових РВСП у піхоту росіянин назвав відсутність мобілізації та гострий кадровий дефіцит у підрозділах на лінії фронту, що змусило "вигрібати" контрактників із "непіхотних" частин, зокрема, РВСН та Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Поширити

Путін дав армії РФ чітку вказівку щодо дій на Курщині

Нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав, щоб його окупаційні війська відбили в українських сил втрачені території Курської області до погіршення погодних умов.

Що важливо розуміти, саме воно обмежить їхні маневри на полі бою.

Як повідомив американський Інститут вивчення війни, 10-11 жовтня армія РФ уже посилила контратаки у Курській області РФ.

На цьому тлі російські військові блогери почали активно брехати про просування росіян. Команда ISW звертає увагу на те, що жодних підтверджень цим заявам немає.