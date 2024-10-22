Курская операция. Российское командование приняло еще одно абсурдное решение
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Российское командование приняло еще одно абсурдное решение

армия РФ
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Источник:  mil.in.ua

Уже более 2,5 месяцев Силы обороны Украины продолжают успешное контрнаступление в Курской области России. На этом фоне армия РФ делает все возможное, чтобы остановить продвижение ВСУ, но пока безуспешно. Недавно появилась информация о том, что российские ракетчики стратегических сил были переведены в пехоту из-за "кадрового дефицита".

Главные тезисы

  • Абсурдные решения российского командования продолжают создавать новые проблемы для армии РФ.
  • Российским захватчикам не хватает кадров, что может привести к дисбалансу в армии.
  • Фейки и обман: российские военные блогеры распространяют недостоверную информацию о продвижении армии РФ на Курщине.

"Кадровый дефицит" в армии РФ существенно обострился

Об этом украинские журналисты узнали от российских активистов, которые помогают новосформированному подразделению с материальным обеспечением.

Так, стало известно об отправке в Первый полк ракетных войск стратегического назначения, "выполняющего задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", средств связи.

По словам активиста Владимира Грубника, Первый сводный полк РВСН воюет как обычное пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов.

Что также важно понимать, указанное подразделение не получило необходимых средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.

Причиной перевода военных РВСН в пехоту россиянин назвал отсутствие мобилизации и острый кадровый дефицит в подразделениях на линии фронта, что заставило "выгребать" контрактников из "непехотных" частей, в частности РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.

Путин дал армии РФ четкое указание касательно действий на Курщине

Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал, чтобы его оккупационные войска отбили у украинских сил потерянные территории Курской области до ухудшения погодных условий.

Что важно понимать, именно оно ограничит их маневры на поле боя.

Как сообщил американский Институт изучения войны, 10-11 октября армия РФ уже ужесточила контратаки в Курской области РФ.

На этом фоне российские военные блогеры начали активно врать о продвижении россиян. Команда ISW обращает внимание на то, что никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Как уже упоминалось ранее, речь шла о продвижении россиян в Суджанском районе, вытеснении украинских сил из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, или о якобы окружении украинских войск в Кореневском районе на Курщине.

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