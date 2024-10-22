На территории Николаевской области по результатам лабораторных исследований проб почвы было выявлено высокое содержание тяжелых токсичных металлов, появлению способствовавших артиллерийские обстрелы и атаки преступной армии РФ.

Что известно об отравлении почвы на Николаевщине в результате вражеских обстрелов и ракетных атак

Как отмечают в Минобороны, специалисты Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности проанализировали состояние почв в районах Снигиревки и села Шевченково.

В частности, были взяты образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец.

В образцах было обнаружено высокое содержание мышьяка, свинца, меди и цинка.

Николаевская область

Военные экологи провели ряд измерений современными приборами. Более подробные результаты появятся после анализа образцов в лабораторных условиях с участием специалистов Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК, — отмечают в Минобороны. Поделиться

В ведомстве подчеркнули, что загрязнение является результатом артиллерийских обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ.

Что привело к отравлению почв и воды в Николаевской области

В Минобороны добавляют, что вражеские атаки преимущественно осуществлялись хаотично, из-за чего попадания происходили в предприятия и склады хранения средств защиты растений, агрохимии (ядохимикатов), горючего.

Значительное повреждение почвенного покрова требует масштабной рекультивации земель.

По данным Tony Blair Institute, убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 млрд долларов ежегодно.

По оценкам Всемирного банка, Украине необходимо 34,6 млрд. долларов, чтобы разминировать все территории. Эту сумму Украина смогла бы компенсировать менее чем через три с половиной года после полной очистки земель.