На территории Николаевской области по результатам лабораторных исследований проб почвы было выявлено высокое содержание тяжелых токсичных металлов, появлению способствовавших артиллерийские обстрелы и атаки преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Артиллерийские обстрелы и атаки преступной армии РФ привели к отравлению почвы в Николаевской области токсичными металлами, выявленными в результатах лабораторных исследований.
- Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для разминирования территорий и рекультивации земель после воздействия врага, оценки убытков оцениваются в миллиарды долларов.
- Профессиональные экологические измерения подтвердили наличие токсичных тяжелых металлов в почве и воде Николаевской области после атак РФ.
- Повреждения почвы и водоемов в Николаевской области требуют серьезной рекультивации и восстановления окружающей среды в срочном порядке.
- Оценки специалистов показывают, что полная очистка земель от токсичных веществ и разминирование территорий в Николаевской области могут занять несколько лет, при необходимости внушительных инвестиций.
Что известно об отравлении почвы на Николаевщине в результате вражеских обстрелов и ракетных атак
Как отмечают в Минобороны, специалисты Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности проанализировали состояние почв в районах Снигиревки и села Шевченково.
В частности, были взяты образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец.
В образцах было обнаружено высокое содержание мышьяка, свинца, меди и цинка.
В ведомстве подчеркнули, что загрязнение является результатом артиллерийских обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ.
Что привело к отравлению почв и воды в Николаевской области
В Минобороны добавляют, что вражеские атаки преимущественно осуществлялись хаотично, из-за чего попадания происходили в предприятия и склады хранения средств защиты растений, агрохимии (ядохимикатов), горючего.
Значительное повреждение почвенного покрова требует масштабной рекультивации земель.
По данным Tony Blair Institute, убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 млрд долларов ежегодно.
По оценкам Всемирного банка, Украине необходимо 34,6 млрд. долларов, чтобы разминировать все территории. Эту сумму Украина смогла бы компенсировать менее чем через три с половиной года после полной очистки земель.
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