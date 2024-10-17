РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области — есть обесточивание
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области — есть обесточивание

Виталий Ким / Николаевская ОВА
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области — есть обесточивание
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17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В результате обстрела часть абонентов остались без электроснабжения.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, что привело к обесточиванию части абонентов.
  • Атака произошла 17 октября, были нанесены ущерб инфраструктурным объектам, жилым домам и автомобилям.
  • Энергетики уже восстановили электроснабжение для большей части потребителей, однако работа по восстановлению инфраструктуры еще продолжается.
  • Глава Николаевской ОВА сообщил о предыдущих обстрелах российских войск с использованием ракет типа С-300 и уничтожении вражеских БПЛА в регионе.

Что известно об атаке РФ в Николаевской области

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов.

Энергетики уже заживили большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет.

Предыдущие обстрелы РФ Николаева

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 15 октября враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.

По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.

В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м. В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 1400 кв. м. Идет ликвидация.

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