РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Николаевской области — есть обесточивание

17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области. В результате обстрела часть абонентов остались без электроснабжения.

Что известно об атаке РФ в Николаевской области

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов.

Энергетики уже заживили большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет. Поделиться

Предыдущие обстрелы РФ Николаева

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 15 октября враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.

По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.