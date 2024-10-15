РФ обстреляла Николаев — погиб человек, еще 16 ранены

Ночью 15 октября оккупанты РФ нанесли ракетный удар по городу Николаев. В результате атаки один человек погиб и еще 16 получили ранения, также повреждены объекты инфраструктуры.
Главные тезисы
- РФ нанесла ракетный удар по городу Николаев, погибла одна женщина, еще 16 человек ранены.
- Оккупанты повредили объекты инфраструктуры, включая ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили.
- В результате атаки в Херсоне погибли две женщины, еще один человек получил травмы.
- Ликвидация пожаров и оказание помощи пострадавшим продолжаются в обстрелянных городах.
- Ситуация требует международного вмешательства и незамедлительных действий для прекращения насилия со стороны РФ на Украине.
Россия нанесла ракетный удар по Николаеву
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.
Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.
По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.
Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.
В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м. В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 1400 кв. м. Идет ликвидация.
Россия убила двух женщин в Херсоне
Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50 14 октября. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.
Впоследствии стало известно, что еще один человек пострадал в результате артобстрела Херсона. У 42-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.
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