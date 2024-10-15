РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина, ще 16 поранено

Уночі 15 жовтня окупанти РФ завдали ракетного удару по місту Миколаїв. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще 16 дістали поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Головні тези:
- РФ здійснила ракетний удар по Миколаїву, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 16 інших.
- Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.
- Крім Миколаїва, Росія вбила двох жінок у Херсоні під час обстрілу житлового району.
- Окупанти завдали удару за допомогою ракет типу С-300. У результаті атаки внаслідок вибуху загинула жінка.
- Ліквідація наслідків обстрілу триває, у ДСНС повідомили про влучання ракет у житлові будинки й підпал ресторанного комплексу в Миколаєві.
Росія завдала ракетного удару по Миколаєву
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.
Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.
За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.
Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.
У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.
Росія вбила двох жінок у Херсоні
Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50 14 жовтня. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.
Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.
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