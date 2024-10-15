РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина, ще 16 поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина, ще 16 поранено

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
РФ обстріляла Миколаїв — загинула людина, ще 16 поранено
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Уночі 15 жовтня окупанти РФ завдали ракетного удару по місту Миколаїв. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще 16 дістали поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Головні тези:

  • РФ здійснила ракетний удар по Миколаїву, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 16 інших.
  • Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.
  • Крім Миколаїва, Росія вбила двох жінок у Херсоні під час обстрілу житлового району.
  • Окупанти завдали удару за допомогою ракет типу С-300. У результаті атаки внаслідок вибуху загинула жінка.
  • Ліквідація наслідків обстрілу триває, у ДСНС повідомили про влучання ракет у житлові будинки й підпал ресторанного комплексу в Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. 

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.   

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині. 

У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

Росія вбила двох жінок у Херсоні

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50 14 жовтня. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.

Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.

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