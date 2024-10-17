РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині — є знеструмлення
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині — є знеструмлення

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині — є знеструмлення

17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу частина абонентів залишились без електропостачання.

Головні тези:

  • Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині 17 жовтня, що призвело до знеструмлення частини абонентів.
  • Напад на Миколаївщину спричинив пошкодження інфраструктурних об'єктів та автомобілів, а також викликав пожежі зі значними наслідками.
  • За словами голови ОВА, внаслідок атаки немає постраждалих, але триває процес ліквідації шкоди та відновлення електропостачання.

Що відомо про атаку РФ на Миколаївщині

Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів.

Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає.

Попередні обстріли РФ Миколаєва

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 15 жовтня ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. 

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.   

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині. 

У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

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