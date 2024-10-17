РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині — є знеструмлення

17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу частина абонентів залишились без електропостачання.

Що відомо про атаку РФ на Миколаївщині

Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів.

Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає. Поширити

Попередні обстріли РФ Миколаєва

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, близько 02:30 15 жовтня ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.