На території Миколаївської області за результатами лабораторних досліджень проб грунту, було виявлено високий вміст важких токсичних металів, появі які сприяли артилерійські обстріли та атаки злочинної армії РФ.

Що відомо про отруєння грунту на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів та ракетних атак

Як зазначають в Міноборони, спеціалісти Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки проаналізували стан грунтів в районах Снігурівки та села Шевченкове.

Зокрема, були взяті зразки грунту, мулу та води з річки Інгулець.

У зразках було виявлено високий вміст миш'яку, свинцю, міді та цинку.

Миколаївська область

Військові екологи провели низку вимірювань найсучаснішими приладами. Детальніші результати з’являться після аналізу зразків у лабораторних умовах за участю фахівців Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК, — зазначають в Міноборони. Поширити

У відомстві підкреслили, що забруднення є наслідком артилерійських обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ.

Що призвело до отруєння грунтів та води у Миколаївській області

В Міноборони додають, що ворожі атаки переважно здійснювались хаотично, через що влучання відбувались у підприємства і склади зберігання засобів захисту рослин, агрохімії (отрутохімікатів), пального.

Значне ушкодження ґрунтового покриву потребує масштабної рекультивації земель.

За даними Tony Blair Institute, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 млрд доларів щорічно.

За оцінками Світового банку, Україні необхідно 34,6 млрд доларів, щоб розмінувати всі території. Цю суму Україна змогла б компенсувати менш ніж через три з половиною роки після повного очищення земель.