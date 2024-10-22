Зеленский поставил точку на фоне слухов об увольнении Буданова и Умерова

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что не собирался менять министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Главные тезисы
- Умеров и Буданов остаются важными членами команды Владимира Зеленского.
- Слухи об отставке главы Минобороны и начальника разведки – это попытка дестабилизации со стороны РФ.
- Экс-глава ГУР раскрыл главную роль Кирилла Буданова в войне.
Зеленский возразил, что планирует радикальные кадровые перестановки в Минобороны
По словам президента, он действительно слышал, что эти слухи активно распространяются в сети и обсуждаются украинцами, однако заверил, что не собирался увольнять ни Умерова, ни Буданова.
Что важно понимать, слухи об увольнении главы Минобороны Украины и шефа украинской разведки — это еще одна попытка Кремля дестабилизировать ситуацию в стране, ослабить ее и посеять раздор между народом и властью.
Страна-агрессорка Россия уже много лет ведет мощную информационную войну против Украины, тратя на это миллиарды долларов.
На этом фоне стоит напомнить: доверяйте только официальным заявлениям и проверенным источникам информации.
Экс-глава ГУР Кондратюк объяснил роль Буданова в войне против РФ
Как считает бывший глава ГУР и Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, сегодня именно военная разведка Украины под руководством Кирилла Буданова является единственным "раздражителем", который может создать условия для победы Украины.
Он также напомнил, что Буданов неоднократно рисковал и продолжает рисковать собственной жизнью, участвуя в опасных операциях, руководя ими непосредственно на поле боя.
Таким образом, глава ГУР вдохновляет всех членов своей команды и дает им понять, что он всегда будет бороться вместе с ними и ради них.
По словам Кондратюка, он не верит в слухи о том, что Зеленский хочет отстранить Буданова.
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