Киберкорпус ГУР нанес мощный удар по спутниковой связи РФ

Специалисты Главного управления разведки осуществили кибератаку на IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "Морсвязьспутник". Кроме того, под удар ГУР попала российская государственная система контроля движения морского транспорта. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в военной разведке Украины.
Главные тезисы
- Новая DDOS-атака ГУР повлекла за собой системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам в РФ.
- Предыдущие киберудары украинской разведки привели к кадровым изменениям в руководстве госсектора России.
- Кибервойна ГУР против России набирает обороты.
Что известно о результатах новой кибератаки ГУР в РФ
Одной из главных целей киберкорпуса Главного управления разведки Украины стала транспортно-логистическая компания "Fesco", а также предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".
Что важно понимать, в результате DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки.
Кроме того, была обусловлена нестабильность спутниковой связи, используемой для осуществления мониторинга и контроля движения морского транспорта.
По словам инсайдеров в ГУР МОУ, власти РФ приказали российским "СМИ" скрывать факт совершения DDOS-атаки против упомянутых целей.
Сейчас это мешает осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба для страны-агрессорки России.
Киберудары ГУР привели к чисткам внутри кремлевского режима
Анонимные источники Online.UA в украинской разведке недавно сообщили, что мощные и регулярные кибератаки Главного управления разведки Украины на ИТ-инфраструктуру России стали причиной кадровых изменений в руководстве государственного сектора врага.
Что важно понимать, новые "специалисты" на должностях приводят к еще большему углублению проблем и ухудшают ситуацию для кибербезопасности РФ.
Так, новым руководителем Управления информатизации и судебного департамента при верховном суде РФ был назначен Алмаз Тагирович Ибрагимов.
По словам инсайдеров, это лицо, профессиональные компетенции которого вызывают большие сомнения, наполнило подчиненные себе структуры собственными людьми.
Последние не имеют ни малейшего представления о том, как можно решить все имеющиеся проблемы, в результате чего создают новые вызов для страны-агрессорки.
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