Киберкорпус ГУР нанес мощный удар по спутниковой связи РФ

Специалисты Главного управления разведки осуществили кибератаку на IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "Морсвязьспутник". Кроме того, под удар ГУР попала российская государственная система контроля движения морского транспорта. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в военной разведке Украины.

Что известно о результатах новой кибератаки ГУР в РФ

Одной из главных целей киберкорпуса Главного управления разведки Украины стала транспортно-логистическая компания "Fesco", а также предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

Что важно понимать, в результате DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки.

Кроме того, была обусловлена нестабильность спутниковой связи, используемой для осуществления мониторинга и контроля движения морского транспорта.

По словам инсайдеров в ГУР МОУ, власти РФ приказали российским "СМИ" скрывать факт совершения DDOS-атаки против упомянутых целей.

Сейчас это мешает осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба для страны-агрессорки России.

Киберудары ГУР привели к чисткам внутри кремлевского режима

Анонимные источники Online.UA в украинской разведке недавно сообщили, что мощные и регулярные кибератаки Главного управления разведки Украины на ИТ-инфраструктуру России стали причиной кадровых изменений в руководстве государственного сектора врага.

Что важно понимать, новые "специалисты" на должностях приводят к еще большему углублению проблем и ухудшают ситуацию для кибербезопасности РФ.

Так, новым руководителем Управления информатизации и судебного департамента при верховном суде РФ был назначен Алмаз Тагирович Ибрагимов.

По словам инсайдеров, это лицо, профессиональные компетенции которого вызывают большие сомнения, наполнило подчиненные себе структуры собственными людьми.