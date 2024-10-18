Кіберкорпус ГУР завдав потужного удару по супутниковому звʼязку РФ

Спеціалісти Головного управління розвідки здійснили кібератаку на IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку “Морсвязьспутник”. Окрім того, під удар ГУР потрапила російська державна система контролю руху морського транспорту. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці України.

Що відомо про результати нової кібератаки ГУР на РФ

Однією з головних цілей кіберкорпусу Головного управління розвідки України стала транспортна-логістична компанія “Fesco”, а також підприємства “Росморпорт” та “Росморречпорт”.

Що важливо розуміти, внаслідок DDOS-атаки сталися системні збої в доступі до веб-сайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки.

Окрім того, було зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

За словами інсайдерів у ГУР МОУ, влада РФ наказала російським “ЗМІ” приховувати факт здійснення DDOS-атаки по згаданим цілям.

Наразі це заважає здійснити обʼєктивну оцінку завданих економічних збитків для країни-агресорки Росії.

Кіберудари ГУР призвели до чисток всередині кремлівського режиму

Анонімні джерела Online.UA в українській розвідці також нещодавно повідомили, що потужні та регулярні кібератаки Головного управління розвідки України на ІТ-інфраструктуру Росії стали причиною кадрових змін у керівництві державного сектору ворога.

Що важливо розуміти, нові “фахівці” на посадах призводять до ще більшого поглиблення проблем та погіршують ситуацію для кібербезпеки РФ.

Так, новим керівником Управління інформатизації та судового департаменту при верховному суді РФ було призначено Алмаза Тагіровича Ібрагімова.

За словами інсайдерів, ця особа, фахові компетенції якої викликають великі сумніви, наповнила підлеглі собі структури власними людьми.