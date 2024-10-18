У ГУР показали освобождение от оккупантов РФ Кругляковки в Харьковской области — видео

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке собратьев из Вооруженных сил Украины освободили и зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области и его окрестности.

У ГУР показали освобождение Кругляковки на Харьковщине

Отмечается, что операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября.

Российские войска сопротивлялись, пытались контратаковать, однако потерпели поражение — их штурм разведчики отбили и продолжили выжимать врага.

Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты — захватчики уничтожены в ближних боях. Поделиться

В ходе штурма спецназовцы смогли взять российских военных в плен и в результате получить важные разведывательные данные.

В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

Украинская разведка показала кадры успешной операции в районе Липца Харьковской области. В частности, бойцам спецподразделения удалось уничтожить полк российской армии и зачистить 400 га леса.

На опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов спецподразделения ГУР МО Артан, в состав которого входят штурмовики, операторы БПЛА, FPV-расчеты, бомберы и артиллеристы.