У ГУР показали освобождение от оккупантов РФ Кругляковки в Харьковской области — видео
Категория
Украина
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У ГУР показали освобождение от оккупантов РФ Кругляковки в Харьковской области — видео

ГУР
ГУР
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Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны при поддержке собратьев из Вооруженных сил Украины освободили и зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области и его окрестности.

Главные тезисы

  • Спецназовцы ГУР и Вооруженные силы Украины освободили село Кругляковка от российских захватчиков, потерпевших поражение в ходе операции.
  • Российские войска пытались сопротивляться и контратаковать, однако были уничтожены профессиональными действиями украинских спецназовцев.
  • Операция в Харьковской области завершилась успешно, село Кругляковка освобождено, а пути передвижения оккупантов заминированы, осложняя их дальнейшие действия.

У ГУР показали освобождение Кругляковки на Харьковщине

Отмечается, что операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября.

Российские войска сопротивлялись, пытались контратаковать, однако потерпели поражение — их штурм разведчики отбили и продолжили выжимать врага.

Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты — захватчики уничтожены в ближних боях.

В ходе штурма спецназовцы смогли взять российских военных в плен и в результате получить важные разведывательные данные.

В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

Украинская разведка показала кадры успешной операции в районе Липца Харьковской области. В частности, бойцам спецподразделения удалось уничтожить полк российской армии и зачистить 400 га леса.

На опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов спецподразделения ГУР МО Артан, в состав которого входят штурмовики, операторы БПЛА, FPV-расчеты, бомберы и артиллеристы.

В ходе успешной наступательной операции бойцы совместно с другими подразделениями Главного управления разведки уволили 400 гектаров лесного массива возле Липцев. Они уничтожили вражескую живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и укрепления, а также пополнили обменный фонд.

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