Спецраздел ГУР "Артан" показал кадры боев под Липцами в Харьковской области — видео

Украинская разведка показала кадры успешной операции в районе Липца Харьковской области. В частности, бойцам спецраздела удалось уничтожить полк российской армии и зачистить 400 га леса.
Главные тезисы
- Спецраздел ГУР “Артан”продемонстрировал успешную операцию в районе Липца Харьковской области, уничтожив полк российской армии и освободив 400 гектаров леса.
- Бойцы спецподразделения показали координацию действий, используя разнообразное вооружение и технику, такую как бомберы, артиллерия, танки и дроны.
- Предыдущие операции подразделений ГУР также были успешными, например, уничтожение блиндажей и боекомплекта российских захватчиков с применением FPV-дронов.
- Благодаря успешным действиям разведчиков удалось ликвидировать вражескую технику, укрепления и причинить значительный ущерб противнику без потерь среди своих рядов.
- Операции ГУР в Харьковской области демонстрируют высокий профессионализм и эффективность украинских военных в борьбе с захватчиками.
Как прошла операция ГУР в Харьковской области
На опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов спецподразделения ГУР МО Артан, в состав которого входят штурмовики, операторы БПЛА, FPV-расчеты, бомберы и артиллеристы.
В ходе успешной наступательной операции бойцы совместно с другими подразделениями Главного управления разведки уволили 400 гектаров лесного массива возле Липцев. Они уничтожили вражескую живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и укрепления, а также пополнили обменный фонд.
Командир спецподразделения с позывным Титан отметил, что операция была сложной, но завершилась успехом.
Предыдущие операции ГУР в Харьковской области
Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.
Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков.
В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.
Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-