Спецраздел ГУР "Артан" показал кадры боев под Липцами в Харьковской области — видео

Украинская разведка показала кадры успешной операции в районе Липца Харьковской области. В частности, бойцам спецраздела удалось уничтожить полк российской армии и зачистить 400 га леса.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

На опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов спецподразделения ГУР МО Артан, в состав которого входят штурмовики, операторы БПЛА, FPV-расчеты, бомберы и артиллеристы.

В ходе успешной наступательной операции бойцы совместно с другими подразделениями Главного управления разведки уволили 400 гектаров лесного массива возле Липцев. Они уничтожили вражескую живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и укрепления, а также пополнили обменный фонд.

Командир спецподразделения с позывным Титан отметил, что операция была сложной, но завершилась успехом.

По нас работали самолеты, наносили удары ракетами, КАБами, применяли ствольную артиллерию, танки, минометы… Несмотря на все, ребята успешно выполнили задачу, поставленную нашим командиром Кириллом Будановым, — рассказал командир. Поделиться

Предыдущие операции ГУР в Харьковской области

Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков.

В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.