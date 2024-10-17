Спецраздел ГУР "Артан" показал кадры боев под Липцами в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спецраздел ГУР "Артан" показал кадры боев под Липцами в Харьковской области — видео

Спецраздел ГУР "Артан" показал кадры боев под Липцами в Харьковской области — видео
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Источник:  Спецподразделение ГУР "Артан"

Украинская разведка показала кадры успешной операции в районе Липца Харьковской области. В частности, бойцам спецраздела удалось уничтожить полк российской армии и зачистить 400 га леса.

Главные тезисы

  • Спецраздел ГУР “Артан”продемонстрировал успешную операцию в районе Липца Харьковской области, уничтожив полк российской армии и освободив 400 гектаров леса.
  • Бойцы спецподразделения показали координацию действий, используя разнообразное вооружение и технику, такую как бомберы, артиллерия, танки и дроны.
  • Предыдущие операции подразделений ГУР также были успешными, например, уничтожение блиндажей и боекомплекта российских захватчиков с применением FPV-дронов.
  • Благодаря успешным действиям разведчиков удалось ликвидировать вражескую технику, укрепления и причинить значительный ущерб противнику без потерь среди своих рядов.
  • Операции ГУР в Харьковской области демонстрируют высокий профессионализм и эффективность украинских военных в борьбе с захватчиками.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

На опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов спецподразделения ГУР МО Артан, в состав которого входят штурмовики, операторы БПЛА, FPV-расчеты, бомберы и артиллеристы.

В ходе успешной наступательной операции бойцы совместно с другими подразделениями Главного управления разведки уволили 400 гектаров лесного массива возле Липцев. Они уничтожили вражескую живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и укрепления, а также пополнили обменный фонд.

Командир спецподразделения с позывным Титан отметил, что операция была сложной, но завершилась успехом.

По нас работали самолеты, наносили удары ракетами, КАБами, применяли ствольную артиллерию, танки, минометы… Несмотря на все, ребята успешно выполнили задачу, поставленную нашим командиром Кириллом Будановым, — рассказал командир.

Предыдущие операции ГУР в Харьковской области

Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков.

В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.

Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.

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