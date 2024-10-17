Спецрозділ ГУР "Артан" показав кадри боїв під Липцями на Харківщині — відео

Українська розвідка показала кадри успішної операції в районі Липців Харківської області. Зокрема бійцям спецрозділу вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.
Головні тези:
- Спецрозвідка ГУР провела успішну операцію під Липцями на Харківщині, де було знищено полк російської армії та визволено 400 га лісу.
- Бійці спецпідрозділу ГУР МО “Артан” виконали складні завдання, включаючи знищення живої сили та важкої техніки ворога.
- Попередні операції розвідки на Харківщині свідчать про успішне використання FPV-дронів для ліквідації бліндажів та складів боєкомплекту ворога.
- Бійці підрозділу “Крила” активно діють на Харківщині, демонструючи високу ефективність у руйнуванні укріплень та знищенні ворожих позицій.
Як пройшла операція ГУР на Харківщині
На опублікованих кадрах можна побачити роботу бійців спецпідрозділу ГУР МО "Артан", до складу якого входять штурмовики, оператори БПЛА, FPV-розрахунки, "бомбери" та артилеристи.
Під час успішної наступальної операції бійці спільно з іншими підрозділами Головного управління розвідки звільнили 400 гектарів лісового масиву біля Липців. Вони знищили ворожу живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та укріплення, а також поповнили обмінний фонд.
Командир спецпідрозділу з позивним "Титан" зазначив, що операція була складною, але завершилася успіхом.
Попередні операції ГУР на Харківщині
Раніше на Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.
Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників.
У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.
Також ліквідовано чотирьох загарбників, ще один — зазнав поранень.
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