Спецрозділ ГУР "Артан" показав кадри боїв під Липцями на Харківщині — відео

Українська розвідка показала кадри успішної операції в районі Липців Харківської області. Зокрема бійцям спецрозділу вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.

Як пройшла операція ГУР на Харківщині

На опублікованих кадрах можна побачити роботу бійців спецпідрозділу ГУР МО "Артан", до складу якого входять штурмовики, оператори БПЛА, FPV-розрахунки, "бомбери" та артилеристи.

Під час успішної наступальної операції бійці спільно з іншими підрозділами Головного управління розвідки звільнили 400 гектарів лісового масиву біля Липців. Вони знищили ворожу живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та укріплення, а також поповнили обмінний фонд.

Командир спецпідрозділу з позивним "Титан" зазначив, що операція була складною, але завершилася успіхом.

По нас працювали літаки, завдавали удари ракетами, КАБами, застосовували ствольну артилерію, танки, міномети… Незважаючи на все, хлопці успішно виконали завдання, поставлене нашим командиром Кирилом Будановим, — розповів командир. Поширити

Попередні операції ГУР на Харківщині

Раніше на Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників.

У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.