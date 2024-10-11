У ГУР розкрили засоби заміщення втрат армії РФ у війні проти України

Росія намагається заміщувати втрати окупаційної армії у війні проти України за допомогою грошей та пропаганди.
Головні тези:
- Росія заміщує втрати армії у війні проти України за допомогою фінансових інструментів і пропаганди.
- Фінансовий ресурс дозволяє зволікати з рішенням про загальну мобілізацію принаймні до кінця 2024 року.
- Пропагандистські методички використовуються для ідеологічної обробки новобранців армії РФ з метою підтримки путінського режиму.
У ГУР розкрили, чим Росія поки заміщує шалені втрати на фронті
Для заміщення колосальних втрат особового складу під час бойових дій в Україні держава-агресор Росія використовує фінансовий інструмент, щоб якомога довше уникати загальної мобілізації.
У Москві побоюються, що відповідне рішення загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.
Влітку та на початку осені 2024 року кремлівські технологи розпускали чутки, нібито після так званих «муніципальних виборів», які відбулись 8 вересня, у Росії одразу оголосять загальну мобілізацію.
Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі залишаються гроші.
Водночас постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше.
Ще одна проблема окупантів — відсутність так званих «ідейних» солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії РФ видають спеціальні пропагандистські методички.
За оцінками московитів, наявний фінансовий ресурс дозволятиме їм заміщувати втрати без загальної мобілізації принаймні до кінця 2024 року.
Судова система РФ надовго “лягла” внаслідок кібератаки ГУР
Сервіси системи “Правосудие” РФ, які перестали функціонувати внаслідок атаки кіберфахівців ГУР, можуть запрацювати не раніше 18 жовтня.
Це випливає з листа, розісланого Судовим департаментом ЗС РФ до всіх інших судів.
У мережу уже “злили” список "сервісів, що "зламалися":
інтернет-сайти федеральних арбітражних судів на домені arbitr.ru;
телефонія арбітражних судів (Microsoft Lync);
"Інтернет-портал" ДАС "Правосудие" (сайти судів загальної)
юрисдикції, управлінь Судового департаменту у суб'єктах Російської Федерації у домені sudrf.ru, сайти світових суддів у домені msudrf.ru);
модуль "Електронне правосуддя" (ЕПр, ej.sudrf.ru), особисті кабінети працівників судів (ecs.sudrf.ru);
ПТК ВІВ, що забезпечує взаємодію за допомогою СМЕВ; модуль "ЕПр-СМЕВ", що забезпечує взаємодію з ЄПГУ;
ПІ ВКС (розклад сеансів ВКС);
ПІ Нерухомість;
служби електронної пошти ДАС "Правосудие".
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