У ГУР розкрили засоби заміщення втрат армії РФ у війні проти України

Росія намагається заміщувати втрати окупаційної армії у війні проти України за допомогою грошей та пропаганди.

У ГУР розкрили, чим Росія поки заміщує шалені втрати на фронті

Для заміщення колосальних втрат особового складу під час бойових дій в Україні держава-агресор Росія використовує фінансовий інструмент, щоб якомога довше уникати загальної мобілізації.

У Москві побоюються, що відповідне рішення загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.

Влітку та на початку осені 2024 року кремлівські технологи розпускали чутки, нібито після так званих «муніципальних виборів», які відбулись 8 вересня, у Росії одразу оголосять загальну мобілізацію.

У такий спосіб путінський режим вчергове тестував настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора. Поширити

Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі залишаються гроші.

Водночас постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах РФ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше.

Ще одна проблема окупантів — відсутність так званих «ідейних» солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії РФ видають спеціальні пропагандистські методички.

У цих паперах для ідеологічної обробки наведено традиційні штампи про «підлий Захід і блок НАТО», «денацифікацію», «адін народ» та іншу пропагандистську маячню про «захист росії» під час війни в Україні. Поширити

За оцінками московитів, наявний фінансовий ресурс дозволятиме їм заміщувати втрати без загальної мобілізації принаймні до кінця 2024 року.

Судова система РФ надовго “лягла” внаслідок кібератаки ГУР

Сервіси системи “Правосудие” РФ, які перестали функціонувати внаслідок атаки кіберфахівців ГУР, можуть запрацювати не раніше 18 жовтня.

Це випливає з листа, розісланого Судовим департаментом ЗС РФ до всіх інших судів.

У мережу уже “злили” список "сервісів, що "зламалися":