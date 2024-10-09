ГУР та МЗС евакуювали з Лівану майже 70 людей — фото

9 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу.

Україна евакуювала майже 70 людей з Лівану

Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України.

Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців ― 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак ― українці дбають про своїх домашніх улюбленців. Поширити

Евакуаційний літак

У межах місії наша держава допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни:

Аргентини ― 6 людей;

Мексики — 6;

Молдови — 8;

Румунії — 1;

Чехії — 5;

Колумбії — 2;

Лівану — 12.

Евакуйовані з Лівану іноземці

Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень. Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації. Також висловлюємо вдячність авіакомпанії Sky Up за системну допомогу під час усіх етапів місії.

Евакуація з Лівану

Нагадаємо, під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців.

Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.

Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам у Лівані.

ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 людей

1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали громадян, які перебували в Лівані. В результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих 134 українців: 112 дорослих та 22 дитини.

Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).