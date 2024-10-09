ГУР та МЗС евакуювали з Лівану майже 70 людей — фото

9 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу.
Головні тези:
- Україна успішно завершила четвертий етап евакуації з Лівану, врятувавши майже 70 людей, у тому числі українців та громадян інших країн.
- Дії ГУР МО та МЗС України здійснилися у співпраці з іноземними партнерами, що дозволило вивезти 40 іноземців до їхніх країн походження.
- Сприяння Республіки Польща у проведенні евакуації та повернення евакуйованих до України було важливим кроком у забезпеченні безпеки та допомозі громадянам.
- Авіакомпанія Sky Up надала системну допомогу на всіх етапах місії з евакуації, сприяючи швидкому та безпечному перевезенню людей до пункту призначення.
- Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Лівану було евакуйовано 302 людини, і ГУР МО та МЗС України продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам, які залишилися в цій країні.
Україна евакуювала майже 70 людей з Лівану
Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України.
У межах місії наша держава допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни:
Аргентини ― 6 людей;
Мексики — 6;
Молдови — 8;
Румунії — 1;
Чехії — 5;
Колумбії — 2;
Лівану — 12.
Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень. Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації. Також висловлюємо вдячність авіакомпанії Sky Up за системну допомогу під час усіх етапів місії.
Нагадаємо, під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців.
Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.
Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам у Лівані.
ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 людей
1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали громадян, які перебували в Лівані. В результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.
Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих 134 українців: 112 дорослих та 22 дитини.
Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).
Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак та кота.
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