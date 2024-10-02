Україна евакуювала 179 людей з Лівану — з них 134 українці

1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали громадян, які перебували в Лівані. В результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 людей

Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих 134 українців: 112 дорослих та 22 дитини.

Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).

Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак та кота.

Ця евакуація стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, у межах трьох евакуаційних місій за останні три місяці з Лівану вивезли 234 людини — 189 громадян України та 45 іноземців.

Щоб евакуюватися з Лівану необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці

Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.

Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

ЦАХАЛ стверджує, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах