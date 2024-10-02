Україна евакуювала 179 людей з Лівану — з них 134 українці

1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали громадян, які перебували в Лівані. В результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.
Головні тези:
- Україна евакуювала з Лівану 179 осіб, включаючи 134 українців, через посилення безпекової та економічної ситуації в регіоні.
- Останні новини про іранську атаку на Ізраїль: Україна та інші країни мають певні плани щодо можливої відповіді на дії Ірану.
- Ця евакуація є частиною третьої у вже трьох евакуаційних місіях за останні три місяці.
- Щоб евакуюватися з Лівану, необхідно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці за вказаними контактними даними.
- Іран випустив близько 180 ракет у напрямку Ізраїлю, спровокувавши сирени повітряної тривоги та напругу в регіоні.
ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 людей
Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих 134 українців: 112 дорослих та 22 дитини.
Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).
Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак та кота.
Ця евакуація стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, у межах трьох евакуаційних місій за останні три місяці з Лівану вивезли 234 людини — 189 громадян України та 45 іноземців.
Щоб евакуюватися з Лівану необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.
Номер телефону: (+961) 5921668;
Електронна пошта: [email protected];
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.
Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці
Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.
Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.
Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.
Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.
ЦАХАЛ стверджує, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах
Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.
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