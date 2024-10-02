Україна евакуювала 179 людей з Лівану — з них 134 українці
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна евакуювала 179 людей з Лівану — з них 134 українці

ГУР
Україна евакуювала 179 людей з Лівану — з них 134 українці
Read in English

1 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали громадян, які перебували в Лівані. В результаті операції було евакуйовано 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Головні тези:

  • Україна евакуювала з Лівану 179 осіб, включаючи 134 українців, через посилення безпекової та економічної ситуації в регіоні.
  • Останні новини про іранську атаку на Ізраїль: Україна та інші країни мають певні плани щодо можливої відповіді на дії Ірану.
  • Ця евакуація є частиною третьої у вже трьох евакуаційних місіях за останні три місяці.
  • Щоб евакуюватися з Лівану, необхідно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці за вказаними контактними даними.
  • Іран випустив близько 180 ракет у напрямку Ізраїлю, спровокувавши сирени повітряної тривоги та напругу в регіоні.

ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 людей

Як повідомили в ГУР, серед евакуйованих 134 українців: 112 дорослих та 22 дитини.

Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, серед яких 31 дорослих та 14 дітей: 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей), 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина), 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей), 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей), 1 громадянин Бразилії та 2 громадяни Лівану (дорослі).

Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2  собак та кота.

Ця евакуація стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, у межах трьох евакуаційних місій за останні три місяці з Лівану вивезли 234 людини — 189 громадян України та 45 іноземців.

Щоб евакуюватися з Лівану необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.

  • Номер телефону: (+961) 5921668;

  • Електронна пошта: [email protected];

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.

Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці

Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.

Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

ЦАХАЛ стверджує, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах

Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦАХАЛІ підтвердили знищення командирів спецпризначенців "Хезболли" в Лівані
Israel Defense Forces
Бейрут
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль надсилає повідомлення на телефони жителів Лівану. Про що йдеться
Ліван
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван цього тижня
Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван цього тижня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?