У ЦАХАЛІ підтвердили знищення командирів спецпризначенців "Хезболли" в Лівані
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У ЦАХАЛІ підтвердили знищення командирів спецпризначенців "Хезболли" в Лівані

Israel Defense Forces
Бейрут

Літаки Армії оборони Ізраїлю поцілили Ібрагіма Акіла, керівника спецпризначенців "Радван" терористичної організації "Хезболла", і разом з ним решту командирів цього підрозділу в ніч проти 21 вересня.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ знищив командирів спецпризначенців «Хезболли» в Лівані включно з керівником «Радвана» Ібрагімом Акілом.
  • Ліквідовані командири групи в тому числі планували терористичні напади та виходили на територію Ізраїлю.
  • Продовження обстрілів та атак бойовиків «Хезболли» можуть призвести до загострення ситуації та неспокою у регіоні.

ЦАХАЛ знищив верхівку спецпризначенців “Хезболли”

Це сталося у ніч з 20 на 21 вересня 2024 року під час зустрічі з командуванням сил Радвана у районі Дахіє в Бейруті (Ліван), повідомила пресслужба ізраїльських збройних сил.

Серед ліквідованих, зокрема, був Абу Хасан Самір, який служив керівником навчального підрозділу сил "Радван".

Він обіймав різні посади в терористичній організації та був командувачем сил спеціального призначення "Радван" протягом десятиліття до початку 2024 року. Він був одним із планувальників і керівників плану нападу "Підкори Галілею" та брав участь у просуванні закріплення Хезболли в південному Лівані, одночасно намагаючись покращити наземні бойові можливості організації. Протягом багатьох років і в перші місяці війни він планував і здійснював численні обстріли та проникнення на територію Ізраїлю.

Ліквідовані ЦАХАЛом командири бойовиків “Хезболли”

Інші ліквідован командири "Радвана":

  • Самер Абдул-Халім Халаві - командувач прибережним районом,

  • Аббас Самі Масламані - командувач районом Кана,

  • Абдулла Аббас Хаджазі - командир району хребта Рамім,

  • Мухаммед Ахмад Реда - командувач районом Аль-Хіам.

  • Хасан Хусейн Маді - командувач районом гори Дов.

Ці командири протягом багатьох років керували та планували атаки сил Радвана та незаконного потрапляння на територію Ізраїлю, заявляє Ізраїль.

Також знищені:

  • Хасан Юссеф Абад Альссатар - відповідальний за операції "Радвана", що керував усіма вогневими операціями підрозділу,

  • Хусейн Ахмад Дахрадж - начальник штабу "Радван", який займався матеріальним забезпеченням та структурою оранізації.

Акіл і командири, знищені під час удару, були відповідальними за планування, просування та виконання сотень терористичних операцій проти Ізраїлю.

Ізраїль і «Хезболла» можуть почати повномасштабну війну

Адміністрація Байдена дійшла до висновку, що сторонам буде вкрай важко досягти деескалації. Зокрема через останні обстріли Ізраїлю об’єктів на території Лівану. 

Єрусалим повідомив Вашингтону про готовність до воєнних дій. Так Ізраїль хоче змусити бойовиків «Хезболли» до перемовин, аби ізраїльтяни, які живуть на півночі країни, могли повернутись до себе додому.

Американські посадовці припускають продовження обстрілів по території південного Лівану.

Бойовики «Хезболли», ймовірно, будуть відповідати атаками дронів.

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