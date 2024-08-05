ЦАХАЛ заявив про ліквідацію міністра економіки ХАМАС

Що відомо про ліквідацію міністра економіки ХАМАС Абеда Аль-Зерея

В неділю (ред.– 4 серпня) за вказівкою розвідки ЦАХАЛу, Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Абеда Аль-Зерея, терориста, який працював у виробничому відділі військового крила ХАМАСу, а також виконував обов'язки міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ЦАХАЛі також зазначили, що виробничий відділ працює над збільшенням збройного потенціалу ХАМАСу, в тому числі шляхом “обміну інформацією з іншими терористичними організаціями на Близькому Сході”.

За даними Ізріїлю, Аль-Зерей відігравав важливу роль у керівництві зусиллями ХАМАСу, спрямованими на захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Сектору Газа, а також в управлінні ринками, контрольованими ХАМАСом.

Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу і коштів у цілях бойовиків.

31 липня у Тегерані, столиці Ірану, під час авіаудару був убитий один із лідерів палестинського бойового угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. ХАМАС звинуватив у нападі Ізраїль.

Що відомо про намір Ірану та “Хезболли” здійснити атаку на Ізраїль

За інформацією журналістів видання, Блінкен скликав конференц-зв’язок для обговорення плану дій на Близькому Сході з партнерами з Великої сімки.

Зазначається, що напередодні очікуваної атаки Ірану на Ізраїль США прагнуть залучити партнерів для посилення дипломатичного тиску на Тегеран із метою пом’якшення наслідків ймовірної атаки.

Блінкен підкреслив, що обмеження наслідків атаки Ірану та “Хезболли” є найбільш ефективним способом запобігти розв’язанню масштабної війни в регіоні.

Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин, — тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а опісля стримати відповідь Ізраїлю, — зазначає очільник Держдепу США. Поширити

Зокрема, Блінкен звернувся до керівників МЗС країн Великої сімки із закликом чинити тиск на Іран та “Хезболлу”, а також Ізраїль, щоб уникнути наслідків масштабної ескалації.

Журналісти видання із посиланням на власні джерела підкреслюють, що під час телефонної розмови з очільниками МЗС країн G7 Блінкен виглядав розчарованим, розповідаючи про результати нещодавніх переговорів з Ізраїлем стосовно звільнення заручників у Секторі Гази та припинення вогню.