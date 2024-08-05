ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Секторе Газы Абеда Аль-Зерея.
Главные тезисы
- Армия обороны Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС в Секторе Газы, Абеда Аль-Зерея, повышая напряженность в регионе.
- Иран и Хезболла планируют атаку на Израиль, что вызывает реакцию со стороны США и их партнеров по Большой семерке.
- Дипломатические усилия направлены на предотвращение эскалации конфликта и минимизацию возможных последствий между странами.
- Блинкен призывает партнеров к дипломатическим усилиям для предотвращения развязывания масштабной войны в регионе.
Что известно о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зерея
В ЦАХАЛе также отметили, что производственный отдел работает над увеличением вооруженного потенциала ХАМАСа, в том числе путем обмена информацией с другими террористическими организациями на Ближнем Востоке.
По данным Изрииля, Аль-Зерей играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАСа, направленными на захват контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, а также в управлении рынками, контролируемыми ХАМАСом.
Кроме того, он отвечал за раздел топлива, газа и средств в целях боевиков.
31 июля в Тегеране, столице Ирана, во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.
Что известно о намерении Ирана и Хезболлы осуществить атаку на Израиль
По информации журналистов издания, Блинкен созвал конференц-связь для обсуждения плана действий на Ближнем Востоке с партнерами из Большой семерки.
Отмечается, что в преддверии ожидаемой атаки Ирана на Израиль США стремятся привлечь партнеров для усиления дипломатического давления на Тегеран с целью смягчения последствий предполагаемой атаки.
Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.
В частности, Блинкен обратился к руководителям МИД стран Большой семерки с призывом оказывать давление на Иран и Хезболлу, а также Израиль, чтобы избежать последствий масштабной эскалации.
Журналисты издания со ссылкой на собственные источники подчеркивают, что во время телефонного разговора с главами МИД стран G7 Блинкен выглядел разочарованным, рассказывая о результатах недавних переговоров с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня.
Госсек признался, что до убийства в Тегеране Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".
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