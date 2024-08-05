ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС

Что известно о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зерея

В воскресенье (ред. — 4 августа) по указанию разведки ЦАХАЛа, Армия обороны Израиля ликвидировала Абеда Аль-Зерея, террориста, работавшего в производственном отделе военного крыла ХАМАСа, а также исполняющего обязанности министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа, — говорится. сообщении. Поделиться

В ЦАХАЛе также отметили, что производственный отдел работает над увеличением вооруженного потенциала ХАМАСа, в том числе путем обмена информацией с другими террористическими организациями на Ближнем Востоке.

По данным Изрииля, Аль-Зерей играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАСа, направленными на захват контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, а также в управлении рынками, контролируемыми ХАМАСом.

Кроме того, он отвечал за раздел топлива, газа и средств в целях боевиков.

31 июля в Тегеране, столице Ирана, во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.

Что известно о намерении Ирана и Хезболлы осуществить атаку на Израиль

По информации журналистов издания, Блинкен созвал конференц-связь для обсуждения плана действий на Ближнем Востоке с партнерами из Большой семерки.

Отмечается, что в преддверии ожидаемой атаки Ирана на Израиль США стремятся привлечь партнеров для усиления дипломатического давления на Тегеран с целью смягчения последствий предполагаемой атаки.

Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.

Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля, — отмечает глава Госдепа США. Поделиться

В частности, Блинкен обратился к руководителям МИД стран Большой семерки с призывом оказывать давление на Иран и Хезболлу, а также Израиль, чтобы избежать последствий масштабной эскалации.

Журналисты издания со ссылкой на собственные источники подчеркивают, что во время телефонного разговора с главами МИД стран G7 Блинкен выглядел разочарованным, рассказывая о результатах недавних переговоров с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня.