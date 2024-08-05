ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС

ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС
Читати українською

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Секторе Газы Абеда Аль-Зерея.

Главные тезисы

  • Армия обороны Израиля ликвидировала министра экономики ХАМАС в Секторе Газы, Абеда Аль-Зерея, повышая напряженность в регионе.
  • Иран и Хезболла планируют атаку на Израиль, что вызывает реакцию со стороны США и их партнеров по Большой семерке.
  • Дипломатические усилия направлены на предотвращение эскалации конфликта и минимизацию возможных последствий между странами.
  • Блинкен призывает партнеров к дипломатическим усилиям для предотвращения развязывания масштабной войны в регионе.

Что известно о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зерея

В воскресенье (ред. — 4 августа) по указанию разведки ЦАХАЛа, Армия обороны Израиля ликвидировала Абеда Аль-Зерея, террориста, работавшего в производственном отделе военного крыла ХАМАСа, а также исполняющего обязанности министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа, — говорится. сообщении.

В ЦАХАЛе также отметили, что производственный отдел работает над увеличением вооруженного потенциала ХАМАСа, в том числе путем обмена информацией с другими террористическими организациями на Ближнем Востоке.

По данным Изрииля, Аль-Зерей играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАСа, направленными на захват контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, а также в управлении рынками, контролируемыми ХАМАСом.

Кроме того, он отвечал за раздел топлива, газа и средств в целях боевиков.

31 июля в Тегеране, столице Ирана, во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.

Что известно о намерении Ирана и Хезболлы осуществить атаку на Израиль

По информации журналистов издания, Блинкен созвал конференц-связь для обсуждения плана действий на Ближнем Востоке с партнерами из Большой семерки.

Отмечается, что в преддверии ожидаемой атаки Ирана на Израиль США стремятся привлечь партнеров для усиления дипломатического давления на Тегеран с целью смягчения последствий предполагаемой атаки.

Блинкен подчеркнул, что ограничение последствий атаки Ирана и Хезболлы является наиболее эффективным способом предотвратить развязывание масштабной войны в регионе.

Мы не знаем точного времени атак, но они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть уже в понедельник. США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хезболлы", а затем сдержать ответ Израиля, — отмечает глава Госдепа США.

В частности, Блинкен обратился к руководителям МИД стран Большой семерки с призывом оказывать давление на Иран и Хезболлу, а также Израиль, чтобы избежать последствий масштабной эскалации.

Журналисты издания со ссылкой на собственные источники подчеркивают, что во время телефонного разговора с главами МИД стран G7 Блинкен выглядел разочарованным, рассказывая о результатах недавних переговоров с Израилем по освобождению заложников в секторе Газа и прекращению огня.

Госсек признался, что до убийства в Тегеране Белый дом был "близок к прорыву" и что "сейчас соглашение нужно больше, чем когда-либо".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переломная точка. Байден предостерег Израиль от эскалации ситуации в регионе
Беньямин Нетаньяху и Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
Когда Иран может атаковать территорию Израиля — известны даты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран может осуществить атаку на Израиль в ближайшие сутки
Энтони Блинкен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?