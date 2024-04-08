ЦАХАЛ ліквідував командира елітного підрозділу Хезболли у Лівані

Ізраїльська армія заявила, що в результаті авіаудару на півдні Лівану загинув командир елітного підрозділу Хезболли в регіоні Хаджир Алі Ахмед Хасін.

Ізраїльська авіація ліквідувала командира терористів Хезболли

За даними ЦАХАЛ, Хасін загинув у результаті авіаудару у районі Ас-Султанії, завданого винищувачами ВПС Ізраїлю.

Хасін був командиром елітного підрозділу "Радван" угруповання "Хезболла" і відповідав за планування і здійснення терактів проти цивільних громадян на півночі Ізраїлю.

ЦАХАЛ також заявив, що в результаті удару в Ас-Султанії загинули ще двоє бойовиків "Радвану".

ЦАХАЛ ударив по терористам “Ісламського джихаду” у Газі

Безпілотники ВПС Ізраїлю атакували оперативний штаб терористичного руху «Ісламський джихад», який діяв у дворі лікарні.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

В ізраїльській армії заявили, що ця атака була точною, тому лікарня залишилася неушкодженою та працездатною.

Нормальне функціонування (лікарні — ред.) не було порушено.

Зазначається, що солдатам ЦАХАЛ допомогла служба внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шин-Бет».