ЦАХАЛ ліквідував командира елітного підрозділу Хезболли у Лівані
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ ліквідував командира елітного підрозділу Хезболли у Лівані

Вибух
Джерело:  The Jerusalem Post

Ізраїльська армія заявила, що в результаті авіаудару на півдні Лівану загинув командир елітного підрозділу Хезболли в регіоні Хаджир Алі Ахмед Хасін.

Ізраїльська авіація ліквідувала командира терористів Хезболли

За даними ЦАХАЛ, Хасін загинув у результаті авіаудару у районі Ас-Султанії, завданого винищувачами ВПС Ізраїлю.

Хасін був командиром елітного підрозділу "Радван" угруповання "Хезболла" і відповідав за планування і здійснення терактів проти цивільних громадян на півночі Ізраїлю.

ЦАХАЛ також заявив, що в результаті удару в Ас-Султанії загинули ще двоє бойовиків "Радвану".

ЦАХАЛ ударив по терористам “Ісламського джихаду” у Газі

Безпілотники ВПС Ізраїлю атакували оперативний штаб терористичного руху «Ісламський джихад», який діяв у дворі лікарні.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

В ізраїльській армії заявили, що ця атака була точною, тому лікарня залишилася неушкодженою та працездатною.

Нормальне функціонування (лікарні — ред.) не було порушено.

Зазначається, що солдатам ЦАХАЛ допомогла служба внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шин-Бет».

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ розпочинає новий великий наступ на півдні Гази
Газа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ захопив у Газі близько 650 бойовиків ХАМАС
ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЦАХАЛ знищив оперативний штаб бойовиків «Ісламського джихаду» у Газі
Газа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?