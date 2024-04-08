ЦАХАЛ ліквідував командира елітного підрозділу Хезболли у Лівані

Ізраїльська армія заявила, що в результаті авіаудару на півдні Лівану загинув командир елітного підрозділу Хезболли в регіоні Хаджир Алі Ахмед Хасін.
Ізраїльська авіація ліквідувала командира терористів Хезболли
За даними ЦАХАЛ, Хасін загинув у результаті авіаудару у районі Ас-Султанії, завданого винищувачами ВПС Ізраїлю.
Хасін був командиром елітного підрозділу "Радван" угруповання "Хезболла" і відповідав за планування і здійснення терактів проти цивільних громадян на півночі Ізраїлю.
ЦАХАЛ також заявив, що в результаті удару в Ас-Султанії загинули ще двоє бойовиків "Радвану".
ЦАХАЛ ударив по терористам “Ісламського джихаду” у Газі
Безпілотники ВПС Ізраїлю атакували оперативний штаб терористичного руху «Ісламський джихад», який діяв у дворі лікарні.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
В ізраїльській армії заявили, що ця атака була точною, тому лікарня залишилася неушкодженою та працездатною.
Нормальне функціонування (лікарні — ред.) не було порушено.
Зазначається, що солдатам ЦАХАЛ допомогла служба внутрішньої безпеки Ізраїлю «Шин-Бет».
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