ЦАХАЛ ликвидировал командира элитного подразделения Хезболлы в Ливане
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ЦАХАЛ ликвидировал командира элитного подразделения Хезболлы в Ливане

Взрыв
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Источник:  The Jerusalem Post

Израильская армия заявила, что в результате авиаудара на юге Ливана погиб командир элитного подразделения Хезболлы в регионе Хаджир Али Ахмед Хасин.

Израильская авиация ликвидировала командира террористов Хезболлы

По данным ЦАХАЛ, Хасин погиб в результате авиаудара в районе Ас-Султании, нанесенного истребителями ВВС Израиля.

Хасин был командиром элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболла" и отвечал за планирование и совершение терактов против гражданских граждан на севере Израиля.

ЦАХАЛ также заявил, что в результате удара в Ас-Султании погибли еще двое боевиков "Радвана".

ЦАХАЛ ударил по террористам Исламского джихада в Газе

Беспилотники ВВС Израиля атаковали действовавший во дворе больницы оперативный штаб террористического движения «Исламский джихад».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В израильской армии заявили, что эта атака была точной, поэтому больница осталась невредимой и трудоспособной.

Нормальное функционирование (больницы — ред.) не было нарушено.

Отмечается, что солдатам ЦАХАЛ помогла служба внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет".

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