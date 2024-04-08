ЦАХАЛ ликвидировал командира элитного подразделения Хезболлы в Ливане

Израильская армия заявила, что в результате авиаудара на юге Ливана погиб командир элитного подразделения Хезболлы в регионе Хаджир Али Ахмед Хасин.
Израильская авиация ликвидировала командира террористов Хезболлы
По данным ЦАХАЛ, Хасин погиб в результате авиаудара в районе Ас-Султании, нанесенного истребителями ВВС Израиля.
Хасин был командиром элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболла" и отвечал за планирование и совершение терактов против гражданских граждан на севере Израиля.
ЦАХАЛ также заявил, что в результате удара в Ас-Султании погибли еще двое боевиков "Радвана".
ЦАХАЛ ударил по террористам Исламского джихада в Газе
Беспилотники ВВС Израиля атаковали действовавший во дворе больницы оперативный штаб террористического движения «Исламский джихад».
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В израильской армии заявили, что эта атака была точной, поэтому больница осталась невредимой и трудоспособной.
Нормальное функционирование (больницы — ред.) не было нарушено.
Отмечается, что солдатам ЦАХАЛ помогла служба внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет".
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