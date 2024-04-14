ЦАХАЛ атакував обʼєкт з виробництва зброї у Лівані — відео
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ЦАХАЛ атакував обʼєкт з виробництва зброї у Лівані — відео

ЦАХАЛ
цахал

ЦАХАЛ вдарив по великому об'єкту Хезболли з виробництва зброї в Лівані. Це сталося після того, як стало відомо, що удари по Ізраїлю завдавалися не лише з Ірану, а й Лівану, Іраку, Ємену.

Що відомо про удар Ізраїлю по об'єкту Хезболли в Лівані

ЦАХАЛ каже, що це відповідь на нічні атаки по північних територіях Ізраїлю. The Times of Israel писало, що підконтрольна Ірану “Хезболла” вночі випустила по країні близько 40 ракет.

У відповідь авіація вдарила по обʼєкту в районі Набі-Шіт на північному сході Лівану.

Ізраїль також розглядає можливість контрудару по Ірану, заявив міністр закордонних справ країни Ісраель Кац. Він сказав, що на засіданні Військового комітету мають ухвалити «правильні рішення».

Ми казали: якщо Іран нападе на Ізраїль, то ми нападемо на Іран, — зауважив Кац.

Тегеран уже попередив, що завдасть нового удару з більшою силою, якщо Ізраїль або США контратакують.

Повітряна атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

Після початку атаки президент США Джо Байден заявив, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Деякі ракети вразили авіабазу на півдні Ізраїлю. За медичною допомогою звернулася 31 людина.

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що ця атака була помстою за смертоносний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Дамаску, Сирія, 1 квітня.

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