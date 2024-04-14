ЦАХАЛ атаковал объект по производству оружия в Ливане — видео
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ атаковал объект по производству оружия в Ливане — видео

ЦАХАЛ
цахал
Читати українською

ЦАХАЛ ударил по крупному объекту Хезболла по производству оружия в Ливане. Это произошло после того, как стало известно, что удары по Израилю наносились не только из Ирана, но и Ливана, Ирака, Йемена.

Что известно об ударе Израиля по объекту Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ говорит, что это ответ на ночные атаки на северных территориях Израиля. The Times of Israel писало, что подконтрольная Ирану "Хезболла" ночью выпустила по стране около 40 ракет.

В ответ авиация ударила по объекту в районе Наби-Шит на северо-востоке Ливана.

Израиль также рассматривает возможность контрудара по Ирану, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Он сказал, что на заседании Военного комитета должны быть приняты «правильные решения».

Мы говорили: если Иран нападет на Израиль, то мы нападем на Иран, — заметил Кац.

Тегеран уже предупредил, что нанесет новый удар с большей силой, если Израиль или США контратакуют.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что эта атака была местью за смертоносный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Сирия, 1 апреля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран атаковал Израиль более 160 дронов и 150 ракет — ЦАХАЛ
иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран пригрозил Израилю новым мощным ударом при одном условии — CNN
иран
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США не будут приобщаться к возможному ответу Ирана после атаки по Израилю
байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?