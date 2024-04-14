ЦАХАЛ атаковал объект по производству оружия в Ливане — видео

ЦАХАЛ ударил по крупному объекту Хезболла по производству оружия в Ливане. Это произошло после того, как стало известно, что удары по Израилю наносились не только из Ирана, но и Ливана, Ирака, Йемена.

Что известно об ударе Израиля по объекту Хезболлы в Ливане

ЦАХАЛ говорит, что это ответ на ночные атаки на северных территориях Израиля. The Times of Israel писало, что подконтрольная Ирану "Хезболла" ночью выпустила по стране около 40 ракет.

В ответ авиация ударила по объекту в районе Наби-Шит на северо-востоке Ливана.

🔻چندی پیش هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی به یک سایت مهم تولید تسلیحات گروه تروریستی حزب الله در منطقه ا-نبی شیت در اعماق لبنان حمله کردند.



این حمله در پاسخ به پرتاب هایی انجام شد که در طول شب از لبنان به سمت شمال اسرائیل انجام شد. pic.twitter.com/J0OTo00thD — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 14, 2024

Израиль также рассматривает возможность контрудара по Ирану, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Он сказал, что на заседании Военного комитета должны быть приняты «правильные решения».

Мы говорили: если Иран нападет на Израиль, то мы нападем на Иран, — заметил Кац. Поделиться

Тегеран уже предупредил, что нанесет новый удар с большей силой, если Израиль или США контратакуют.

Воздушная атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

После начала атаки президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Некоторые ракеты поразили авиабазу на юге Израиля. За медицинской помощью обратился 31 человек.

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.