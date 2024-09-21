В ЦАХАЛЕ подтвердили уничтожение командиров спецназовцев "Хезболлы" в Ливане

Самолеты Армии обороны Израиля попали Ибрагима Акила, руководителя спецназовцев "Радван" террористической организации "Хезболла", и вместе с ним остальных командиров этого подразделения в ночь на 21 сентября.
Главные тезисы
- ЦАХАЛ подтвердил уничтожение командиров спецназовцев «Хезболлы» в Ливане, включая руководителя «Радвана», они были ответственны за террористические нападения на Израиль.
- Обстрелы и атаки боевиков «Хезболлы» могут привести к обострению ситуации в регионе и вызвать беспокойство.
- Израиль планирует заставить «Хезболлу» вернуться к переговорам, используя военное давление и подготовку к возможной полномасштабной войне.
ЦАХАЛ уничтожил верхушку спецназовцев "Хезболлы"
Это произошло в ночь с 20 на 21 сентября 2024 во время встречи с командованием сил Радвана в районе Дахие в Бейруте (Ливан), сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил.
Среди ликвидированных был Абу Хасан Самир, служивший руководителем учебного подразделения сил "Радван".
Другие ликвидированы командиры "Радвана":
Самер Абдул-Халим Халави — командующий прибрежным районом,
Аббас Сами Масламани — командующий районом Кана,
Абдулла Аббас Хаджази — командир района хребта Рамим,
Мухаммед Ахмад Реда — командующий районом Аль-Хиам.
Хасан Хусейн Мади — командующий районом горы Дов.
Эти командиры на протяжении многих лет руководили и планировали атаки сил Радвана и незаконное попадание на территорию Израиля, заявляет Израиль.
Также уничтожены:
Хасан Юссеф Абад Альссатар — ответственный за операции "Радвана", управлявший всеми огненными операциями подразделения,
Хусейн Ахмад Дахрадж — начальник штаба "Радван", который занимался материальным обеспечением и структурой оранизации.
Акилы и командиры, уничтоженные во время удара, были ответственны за планирование, продвижение и выполнение сотен террористических операций против Израиля.
Израиль и «Хезболла» могут начать полномасштабную войну
Администрация Байдена пришла к выводу, что сторонам будет очень тяжело достичь деэскалации. В частности, из-за последних обстрелов Израиля объектов на территории Ливана.
Американские чиновники предполагают продолжение обстрелов по территории южного Ливана.
Боевики «Хезболлы», вероятно, будут соответствовать атакам дронов.
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