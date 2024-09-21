В ЦАХАЛЕ подтвердили уничтожение командиров спецназовцев "Хезболлы" в Ливане

Самолеты Армии обороны Израиля попали Ибрагима Акила, руководителя спецназовцев "Радван" террористической организации "Хезболла", и вместе с ним остальных командиров этого подразделения в ночь на 21 сентября.

ЦАХАЛ уничтожил верхушку спецназовцев "Хезболлы"

Это произошло в ночь с 20 на 21 сентября 2024 во время встречи с командованием сил Радвана в районе Дахие в Бейруте (Ливан), сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил.

Среди ликвидированных был Абу Хасан Самир, служивший руководителем учебного подразделения сил "Радван".

Он занимал разные должности в террористической организации и был командующим силами специального назначения "Радван" в течение десятилетия до начала 2024 года. Он был одним из планировщиков и руководителей плана нападения "Подкоры Галилею" и участвовал в продвижении закрепления Хезболлы в южном Ливане, одновременно пытаясь улучшить боевые наземные возможности организации. В течение многих лет и в первые месяцы войны он планировал и совершал многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля. Поделиться

Ликвидированы ЦАХАЛом командиры боевиков "Хезболлы"

Другие ликвидированы командиры "Радвана":

Самер Абдул-Халим Халави — командующий прибрежным районом,

Аббас Сами Масламани — командующий районом Кана,

Абдулла Аббас Хаджази — командир района хребта Рамим,

Мухаммед Ахмад Реда — командующий районом Аль-Хиам.

Хасан Хусейн Мади — командующий районом горы Дов.

Эти командиры на протяжении многих лет руководили и планировали атаки сил Радвана и незаконное попадание на территорию Израиля, заявляет Израиль.

Также уничтожены:

Хасан Юссеф Абад Альссатар — ответственный за операции "Радвана", управлявший всеми огненными операциями подразделения,

Хусейн Ахмад Дахрадж — начальник штаба "Радван", который занимался материальным обеспечением и структурой оранизации.

Акилы и командиры, уничтоженные во время удара, были ответственны за планирование, продвижение и выполнение сотен террористических операций против Израиля.

Израиль и «Хезболла» могут начать полномасштабную войну

Администрация Байдена пришла к выводу, что сторонам будет очень тяжело достичь деэскалации. В частности, из-за последних обстрелов Израиля объектов на территории Ливана.

Иерусалим сообщил Вашингтону о готовности к военным действиям. Так Израиль хочет заставить боевиков «Хезболлы» к переговорам, чтобы живущие на севере страны израильтяне могли вернуться к себе домой. Поделиться

Американские чиновники предполагают продолжение обстрелов по территории южного Ливана.