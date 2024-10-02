Украина эвакуировала 179 человек из Ливана — из них 134 украинца
Категория
Украина
Дата публикации

Украина эвакуировала 179 человек из Ливана — из них 134 украинца

ГУР
Украина эвакуировала 179 человек из Ливана — из них 134 украинца
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1 октября Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно эвакуировали граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Главные тезисы

  • Украина успешно эвакуировала 179 человек из Ливана, 134 из которых являются гражданами Украины.
  • Эвакуация стала частью усилий по возвращению украинцев из-за ухудшения ситуации в регионе.
  • В рамках трех миссий за последние три месяца из Ливана было вывезено 234 человека, включая граждан Украины и иностранных граждан.
  • Для эвакуации из Ливана необходимо обращаться в посольство Украины в Ливанской Республике, где доступны контактные телефоны и электронная почта.
  • Иран выпустил сотни ракет в направлении Израиля, вызвав тревогу. Израиль готовится к ответным действиям, в то время как Тегеран угрожает и проверяет США.

ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек

Как сообщили в ГУР, среди эвакуированных 134 украинца: 112 взрослых и 22 ребенка.

Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей: 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей), 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок), 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей). , 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей), 1 гражданин Бразилии и 2 гражданина Ливана (взрослые).

Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.

Эта эвакуация стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации в экономике и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий за последние три месяца из Ливана вывезли 234 человека — 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Чтобы эвакуироваться из Ливана, необходимо обратиться в посольство Украины в Ливанской Республике.

  • Номер телефона: (+961) 5921668;

  • Электронная почта: [email protected];

Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру: +38-044-238-16-57.

Атака Ирана на Израиль — последние подробности

Иран почти одновременно выпустил сотни ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.

Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать ответный Иран, однако пока этого не произошло.

Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ утверждает, что все израильские гражданские находились в бомбоубежищах

По состоянию на 22.00 атака со стороны Ирана закончилась, однако неизвестно, что дальше планирует делать Тегеран. Он уже успел пригрозить США и предостерег их от вмешательства в конфликт.

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