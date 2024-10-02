Украина эвакуировала 179 человек из Ливана — из них 134 украинца

1 октября Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно эвакуировали граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек

Как сообщили в ГУР, среди эвакуированных 134 украинца: 112 взрослых и 22 ребенка.

Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей: 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей), 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок), 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей). , 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей), 1 гражданин Бразилии и 2 гражданина Ливана (взрослые).

Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.

Эта эвакуация стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации в экономике и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий за последние три месяца из Ливана вывезли 234 человека — 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Чтобы эвакуироваться из Ливана, необходимо обратиться в посольство Украины в Ливанской Республике.

Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру: +38-044-238-16-57.

Атака Ирана на Израиль — последние подробности

Иран почти одновременно выпустил сотни ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.

Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать ответный Иран, однако пока этого не произошло.

Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ утверждает, что все израильские гражданские находились в бомбоубежищах