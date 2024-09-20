ГУР повернуло з Сирії чотирьох громадян України — відео

Українські спецслужби посприяли поверненню на Батьківщину з Сирії чотирьох громадян. Це троє жінок та одна дитина.

ГУР повернуло з Сирії чотирьох громадян України

Поверненням українців займались Міністерство закордонних справ спільно з Головним управлінням розвідки.

Завдяки зусиллям дипломатів та співробітників спецслужб вдалось повернути додому чотирьох громадян.

З Сирії евакуювали трьох українок та одну дитину.

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Українські спецслужби допомагають евакуювати громадян

ГУР не вперше бере участь у рятувальних операціях. Розвідники допомагають дипломатам домовитись та повернути українців на Батьківщину в найскладніших випадках.

Раніше, 4 вересня, ГУР з МЗС евакуювали групу з 25 українців, які хотіли виїхати з Лівану. 14 жінок та 11 дітей літаком доставили у Польщу, а звідти вони повернулись на Батьківщину.

На початку серпня ГУР допоміг евакуювати 30 громадян України з Лівану. Це були 21 жінка та дев’ятеро дітей.

Безпекова ситуація в Лівані тоді різко погіршилась, і українці забажали повернутись додому. Їх евакуювали літаком у Польщу.

Зазначимо, що у Лівані останні тижні суттєво погіршилась безпекова ситуація через загострення військового конфлікту з Ізраїлем.