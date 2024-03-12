ГУР допомогло евакуювати з Гази ще 47 громадян України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР допомогло евакуювати з Гази ще 47 громадян України — відео

ГУР
Евакуація

Головне управління розвідки доповіло про порятунок з Гази українських громадян.

ГУР евакуювало громадян України з Гази

Літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові.

Про це повідомило ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 12 березня 2024 року з Гази евакуювали ще 47 громадян України.

Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.

12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

З Гази евакуювали ще одну групу українців

З Гази 7 та 8 березня успішно пройшла евакуація чергової групи українців, серед яких п'ятнадцятеро дітей. Наразі вони тимчасово розміщені в Єгипті.

Ще 59 українців з Гази скоро будуть на Батьківщині.

У Посольстві України в Ізраїлі зазначили, що через контрольний пропускний пункт "Рафах" на територію Єгипту було виведено 59 українських громадян і членів їхніх сімей (з яких — 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків).

Завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони України та дипломатичних працівників українських посольств в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, українські громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом вони прибудуть в Україну.

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