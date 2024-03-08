59 українських громадян вдалося евакуювати з Гази

З Гази 7 та 8 березня успішно пройшла евакуація чергової групи українців, серед яких п'ятнадцятеро дітей. Наразі вони тимчасово розміщені в Єгипті.

З Гази евакуювали ще одну групу українців

Ще 59 українців з Гази скоро будуть на Батьківщині.

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

У відомстві зазначили, що через контрольний пропускний пункт "Рафах" на територію Єгипту було виведено 59 українських громадян і членів їхніх сімей (з яких — 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків).

Завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони України та дипломатичних працівників українських посольств в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, українські громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом вони прибудуть в Україну.

Що відомо про евакуацію українців з Гази

8 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що перша група з 43 громадян України була успішно евакуйована з Гази.

До Кишинева 11 листопада прибули 155 людей, яких евакуювали з Гази. Серед них — 145 українців, 9 громадян Молдови та 1 палестинець.

24 листопада у МЗС України поінформували, що протягом доби з Гази до Єгипту вивели 8 українських громадян. Поширити

8 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуювала з Гази ще 40 українців.

10 грудня Головне управління розвідки Міноборони оголосило, що евакуація українців із Гази завершена. Від початку операції із зони конфлікту вдалось вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців та дев'ятьох громадян Молдови.

10 січня 2024 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що безпекові служби Ізраїлю та Єгипту не дозволили евакуювати 29 громадян України, яких були подані у списки на евакуацію.