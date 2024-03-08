59 украинских граждан удалось эвакуировать из Газы

Из Газы 7 и 8 марта успешно прошла эвакуация очередной группы украинцев, среди которых пятнадцать детей. В настоящее время они временно размещены в Египте.

Из Газы эвакуировали еще одну группу украинцев

Еще 59 украинцев из Газы скоро будут на Родине.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

В ведомстве отметили, что через контрольный пропускной пункт "Рафах" на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (из которых 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин).

Благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и дипломатических работников украинских посольств в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно, украинские граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они прибудут в Украину.

Что известно об эвакуации украинцев из Газы

8 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что первая группа из 43 граждан Украины была успешно эвакуирована из Газы.

В Кишинев 11 ноября прибыли 155 человек, эвакуированных из Газы. Среди них 145 украинцев, 9 граждан Молдовы и 1 палестинец.

24 ноября в МИД Украины проинформировали, что за сутки из Газы в Египет вывели 8 украинских граждан. Поделиться

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуировала из Газы еще 40 украинцев.

10 декабря Главное управление разведки Минобороны объявило, что эвакуация украинцев из Газы завершена. С начала операции из зоны конфликта удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, двух палестинцев и девять граждан Молдовы.

10 января 2024 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что службы безопасности Израиля и Египта не позволили эвакуировать 29 граждан Украины, которых были представлены в списки на эвакуацию.