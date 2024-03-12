ГУР помогло эвакуировать из Газы еще 47 граждан Украины — видео

Главное управление разведки доложило о спасении из Газы украинских граждан.
ГУР эвакуировало граждан Украины из Газы
Самолет с эвакуированными из Газы украинцами приземлился в Молдове.
Об этом сообщило ГУР.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 12 марта 2024 из Газы эвакуировали еще 47 граждан Украины.
Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.
Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.
12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.
Из Газы эвакуировали еще одну группу украинцев
Из Газы 7 и 8 марта успешно прошла эвакуация очередной группы украинцев, среди которых пятнадцать детей. В настоящее время они временно размещены в Египте.
Еще 59 украинцев из Газы скоро будут на Родине.
В Посольстве Украины в Израиле отметили, что через контрольный пропускной пункт "Рафах" на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (из которых 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин).
Благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и дипломатических работников украинских посольств в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно, украинские граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они прибудут в Украину.
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