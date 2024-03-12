ГУР помогло эвакуировать из Газы еще 47 граждан Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР помогло эвакуировать из Газы еще 47 граждан Украины — видео

ГУР
Эвакуация
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Главное управление разведки доложило о спасении из Газы украинских граждан.

ГУР эвакуировало граждан Украины из Газы

Самолет с эвакуированными из Газы украинцами приземлился в Молдове.

Об этом сообщило ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 12 марта 2024 из Газы эвакуировали еще 47 граждан Украины.

Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.

Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.

12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.

Из Газы эвакуировали еще одну группу украинцев

Из Газы 7 и 8 марта успешно прошла эвакуация очередной группы украинцев, среди которых пятнадцать детей. В настоящее время они временно размещены в Египте.

Еще 59 украинцев из Газы скоро будут на Родине.

В Посольстве Украины в Израиле отметили, что через контрольный пропускной пункт "Рафах" на территорию Египта было выведено 59 украинских граждан и членов их семей (из которых 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин).

Благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и дипломатических работников украинских посольств в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно, украинские граждане размещены в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они прибудут в Украину.

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