ГУР та МЗС евакуювали 30 українців з Лівану — фото

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ України 3 серпня організували вивезення 30 українців з небезпечних районів Лівану.

30 українців евакуйовано з Лівану

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та ГУР.

Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході. З небезпечних районів Лівану ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян — це жінки з дітьми, які зараз вже в безпеці. Володимир Зеленський Президент України

У ГУР зазначили, що серед евакуйованих 21 жінка та девʼятеро дітей. Вони вже прибули до Жешува у Польщі та перебувають у безпеці. Їм надають всю необхідну допомогу та забезпечують супровід до України.

Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей. Поширити

Евакуація українців з Ливану

Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

31 липня стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії. Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Того ж дня в Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії. Поширити

Згодом високопоставлені чини США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.