ГУР та МЗС евакуювали 30 українців з Лівану — фото

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки та Міністерство закордонних справ України 3 серпня організували вивезення 30 українців з небезпечних районів Лівану.
Головні тези:
- ГУР та МЗС успішно евакуювали 30 українців з небезпечних районів Лівану.
- Україна проявила лідерство у турботі про своїх громадян та стала однією з перших країн, яка успішно організувала евакуацію з Лівану.
- Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, що виявляють бажання залишити ліванську територію.
- Крайні події на Близькому Сході створюють загрозу регіональної війни, зокрема між Іраном та Ізраїлем.
- Україна продемонструвала свою готовність допомогти своїм громадянам у небезпечних регіонах світу.
30 українців евакуйовано з Лівану
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та ГУР.
У ГУР зазначили, що серед евакуйованих 21 жінка та девʼятеро дітей. Вони вже прибули до Жешува у Польщі та перебувають у безпеці. Їм надають всю необхідну допомогу та забезпечують супровід до України.
Упродовж перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); Долини Бекаа; південного передмістя Бейрута (район Дахіє).
Наразі триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.
Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході
31 липня стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії. Зазначається, що Ісмаїл Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Згодом високопоставлені чини США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.
Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, та готується протидіяти цьому.
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