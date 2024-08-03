ГУР и МИД эвакуировали 30 украинцев из Ливана — фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба внешней разведки и Министерство иностранных дел Украины 3 августа организовали вывоз 30 украинцев из опасных районов Ливана.

30 украинцев эвакуированы из Ливана

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и ГУР.

Наше государство сейчас проводит эвакуацию на Ближнем Востоке. Из опасных районов Ливана ГУР, СВР, МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан — женщины с детьми, которые сейчас уже в безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

В ГУР отметили, что среди эвакуированных 21 женщина и девять детей. Они уже прибыли в Жешув в Польше и находятся в безопасности. Им оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают сопровождение в Украину.

Украина стала одной из первых в мире, успешно осуществивших эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях. Поделиться

Эвакуация украинцев из Ливана

В течение пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; граничащие с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда); Долины Бека; южного пригорода Бейрута (район Дахие).

В настоящее время идет работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию.

Что известно об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

31 июля стало известно о гибели в иранской столице Тегеране главы политбюро палестинского движения "ХАМАС" Исмаила Гании. Отмечается, что Исмаил Гания находился в Тегеране для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В тот же день в Иране пригрозили проведения спецопераций в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Гании. Поделиться

Впоследствии высокопоставленные чины США и ЕС проводят срочные переговоры по ликвидации лидеров Хезболлы и ХАМАС, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны.