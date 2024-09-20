Украинские спецслужбы поспособствовали возвращению на Родину из Сирии четырех граждан. Это три женщины и один ребенок.
Главные тезисы
- Украинские спецслужбы совместно с МИДом успешно эвакуировали из Сирии четырех граждан.
- На Родину вернули троих женщин и мальчика.
- За последние месяцы ГУР вместе с МИД успешно эвакуировали десятки. украинцев из разных стран, где обострились конфликты и угрозы для граждан.
ГУР вернуло из Сирии четырех граждан Украины
Возвращением украинцев занималось Министерство иностранных дел совместно с Главным управлением разведки.
Благодаря усилиям дипломатов и сотрудников спецслужб удалось вернуть домой четырех граждан.
Из Сирии эвакуировали троих украинок и одного ребенка.
Украинские спецслужбы помогают эвакуировать граждан
ГУР не в первый раз участвует в спасательных операциях. Разведчики помогают дипломатам договориться и вернуть украинцев на Родину в сложных случаях.
Ранее, 4 сентября, ГУР из МИДа эвакуировали группу из 25 украинцев, которые хотели уехать из Ливана. 14 женщин и 11 детей самолетом доставили в Польшу, а оттуда они вернулись на Родину.
В начале августа ГУР помог эвакуировать 30 граждан Украины из Ливана. Это были 21 женщина и девять детей.
Ситуация с безопасностью в Ливане тогда резко ухудшилась, и украинцы захотели вернуться домой. Их эвакуировали самолетом в Польшу.
Отметим, что в Ливане в последние недели существенно ухудшилась ситуация с безопасностью из-за обострения военного конфликта с Израилем.
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