ГУР вернуло из Сирии четырех граждан Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР вернуло из Сирии четырех граждан Украины

эвакуация
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Источник:  Главное управление разведки

Украинские спецслужбы поспособствовали возвращению на Родину из Сирии четырех граждан. Это три женщины и один ребенок.

Главные тезисы

  • Украинские спецслужбы совместно с МИДом успешно эвакуировали из Сирии четырех граждан.
  • На Родину вернули троих женщин и мальчика.
  • За последние месяцы ГУР вместе с МИД успешно эвакуировали десятки. украинцев из разных стран, где обострились конфликты и угрозы для граждан.

ГУР вернуло из Сирии четырех граждан Украины

Возвращением украинцев занималось Министерство иностранных дел совместно с Главным управлением разведки.

Благодаря усилиям дипломатов и сотрудников спецслужб удалось вернуть домой четырех граждан.

Из Сирии эвакуировали троих украинок и одного ребенка.

Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой точке планеты они не находились бы.

Украинские спецслужбы помогают эвакуировать граждан

ГУР не в первый раз участвует в спасательных операциях. Разведчики помогают дипломатам договориться и вернуть украинцев на Родину в сложных случаях.

Ранее, 4 сентября, ГУР из МИДа эвакуировали группу из 25 украинцев, которые хотели уехать из Ливана. 14 женщин и 11 детей самолетом доставили в Польшу, а оттуда они вернулись на Родину.

В начале августа ГУР помог эвакуировать 30 граждан Украины из Ливана. Это были 21 женщина и девять детей.

Ситуация с безопасностью в Ливане тогда резко ухудшилась, и украинцы захотели вернуться домой. Их эвакуировали самолетом в Польшу.

Отметим, что в Ливане в последние недели существенно ухудшилась ситуация с безопасностью из-за обострения военного конфликта с Израилем.

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