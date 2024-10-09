ГУР и МИД эвакуировали из Ливана почти 70 человек — фото

9 октября 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира.
Главные тезисы
- Украина успешно завершила четвертый этап эвакуации из Ливана, спасено 68 человек.
- На момент 9 октября 2024 года из Ливана было спасено 302 человека, и Украина продолжает активную работу по оказанию помощи своим гражданам в этой стране.
- В предыдущих этапах эвакуации из Ливана было вывезено 234 человека, общее число спасенных составляет 302 человека, в том числе 217 украинцев и 85 иностранных граждан.
Украина эвакуировала почти 70 человек из Ливана
Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины.
В рамках миссии наше государство помогло покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира — 26 взрослым и 14 детям. Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:
Аргентины — 6 человек;
Мексики — 6;
Молдовы — 8;
Румынии — 1;
Чехии — 5;
Колумбии — 2;
Ливана — 12.
Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств, операция была проведена оперативно и без осложнений. Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь на всех этапах миссии.
Напомним, в ходе предыдущих трех миссий из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев.
Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.
Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам в Ливане.
ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек
1 октября Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно эвакуировали граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.
Как сообщили в ГУР, среди эвакуированных 134 украинца: 112 взрослых и 22 ребенка.
Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей: 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей), 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок), 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей). , 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей), 1 гражданин Бразилии и 2 гражданина Ливана (взрослые).
Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-