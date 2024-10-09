ГУР и МИД эвакуировали из Ливана почти 70 человек — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР и МИД эвакуировали из Ливана почти 70 человек — фото

ГУР
ГУР
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9 октября 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира.

Главные тезисы

  • Украина успешно завершила четвертый этап эвакуации из Ливана, спасено 68 человек.
  • На момент 9 октября 2024 года из Ливана было спасено 302 человека, и Украина продолжает активную работу по оказанию помощи своим гражданам в этой стране.
  • В предыдущих этапах эвакуации из Ливана было вывезено 234 человека, общее число спасенных составляет 302 человека, в том числе 217 украинцев и 85 иностранных граждан.

Украина эвакуировала почти 70 человек из Ливана

Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины.

Самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев — 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак — украинцы заботятся о своих домашних любимцах.

Эвакуационный самолет

В рамках миссии наше государство помогло покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира — 26 взрослым и 14 детям. Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

  • Аргентины — 6 человек;

  • Мексики — 6;

  • Молдовы — 8;

  • Румынии — 1;

  • Чехии — 5;

  • Колумбии — 2;

  • Ливана — 12.

Эвакуированные из Ливана иностранцы

Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств, операция была проведена оперативно и без осложнений. Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь на всех этапах миссии.

Эвакуация из Ливана

Напомним, в ходе предыдущих трех миссий из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев.

Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека — 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам в Ливане.

ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек

1 октября Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно эвакуировали граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Как сообщили в ГУР, среди эвакуированных 134 украинца: 112 взрослых и 22 ребенка.

Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей, среди которых 31 взрослых и 14 детей: 16 граждан Польши (10 взрослых и 6 детей), 6 граждан Чехии (5 взрослых и 1 ребенок), 9 граждан Литвы (6 взрослых и 3 детей). , 12 граждан Молдовы (7 взрослых и 5 детей), 1 гражданин Бразилии и 2 гражданина Ливана (взрослые).

Кроме того, были эвакуированы 3 животных: 2 собаки и кошка.

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