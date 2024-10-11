У ГУР раскрыли средства замещения потерь армии РФ в войне против Украины

Россия пытается замещать потери оккупационной армии в войне против Украины с помощью денег и пропаганды.

У ГУР раскрыли, чем Россия пока замещает масштабные потери на фронте

Для замещения колоссальных потерь личного состава во время боевых действий в Украине государство-агрессор Россия использует финансовый инструмент, чтобы дольше избегать общей мобилизации.

В Москве опасаются, что соответствующее решение обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в больших городах.

Летом и в начале осени 2024 года кремлевские технологи распускали слухи, что после так называемых «муниципальных выборов», которые состоялись 8 сентября, в России сразу объявят общую мобилизацию.

Таким образом, путинский режим в очередной раз тестировал настроения российского населения и, очевидно, их динамика не слишком удовлетворяет вождей государства-агрессора. Поделиться

Поэтому основным фактором, который позволяет России медлить с решением об общей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги.

В то же время постоянное повышение стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти насмерть в рядах оккупационной армии все меньше.

Еще одна проблема окупантов — отсутствие так называемых «идейных» солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии РФ выдают специальные пропагандистские методики.

В этих бумагах для идеологической обработки приведены традиционные штампы о «подлом Западе и блоке НАТО», «денацификации», «один народ» и другой пропагандистский бред о «защите россии» во время войны в Украине. Поделиться

По оценкам московитов, имеющийся финансовый ресурс позволит им замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года.

Судебная система РФ надолго "легла" в результате кибератаки ГУР

Сервисы системы "Правосудие" РФ, которые перестали функционировать в результате атаки киберспециалистов ГУР, могут заработать не раньше 18 октября.

Это следует из письма, разосланного Судебным департаментом ВС РФ во все остальные суды.

В сеть уже "слили" список "сломавшихся" сервисов: