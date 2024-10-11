У ГУР раскрыли средства замещения потерь армии РФ в войне против Украины

Россия пытается замещать потери оккупационной армии в войне против Украины с помощью денег и пропаганды.
Главные тезисы
- Россия использует финансовые инструменты и пропагандистские методы для замещения потерь армии в ходе войны против Украины.
- Финансовые инструменты позволяют оттянуть решение об общей мобилизации до конца 2024 года, избегая социального напряжения и нежелательных протестов.
- Пропагандистские методики используются для идеологической обработки новобранцев армии РФ, поддерживая путинский режим среди военнослужащих.
У ГУР раскрыли, чем Россия пока замещает масштабные потери на фронте
Для замещения колоссальных потерь личного состава во время боевых действий в Украине государство-агрессор Россия использует финансовый инструмент, чтобы дольше избегать общей мобилизации.
В Москве опасаются, что соответствующее решение обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в больших городах.
Летом и в начале осени 2024 года кремлевские технологи распускали слухи, что после так называемых «муниципальных выборов», которые состоялись 8 сентября, в России сразу объявят общую мобилизацию.
Поэтому основным фактором, который позволяет России медлить с решением об общей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги.
В то же время постоянное повышение стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти насмерть в рядах оккупационной армии все меньше.
Еще одна проблема окупантов — отсутствие так называемых «идейных» солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии РФ выдают специальные пропагандистские методики.
По оценкам московитов, имеющийся финансовый ресурс позволит им замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года.
Судебная система РФ надолго "легла" в результате кибератаки ГУР
Сервисы системы "Правосудие" РФ, которые перестали функционировать в результате атаки киберспециалистов ГУР, могут заработать не раньше 18 октября.
Это следует из письма, разосланного Судебным департаментом ВС РФ во все остальные суды.
В сеть уже "слили" список "сломавшихся" сервисов:
Интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;
телефония арбитражных судов (Microsoft Lync);
"Интернет-портал" ГАС "Правосудие" (сайты судов общей)
юрисдикции, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в домене sudrf.ru; сайты мировых судей в домене msudrf.ru);
модуль "Электронное правосудие" (ЭПр, ej.sudrf.ru), личные кабинеты работников судов (ecs.sudrf.ru);
ПТК ОВ, обеспечивающая взаимодействие с помощью СМЭО; модуль "ЭПр-СМЭВ", обеспечивающий взаимодействие с ЕПГУ;
ПИ ВКС (расписание сеансов ВКС);
ПИ Недвижимость;
службы электронной почты ГАС "Правосудие".
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