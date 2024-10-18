У ГУР показали звільнення від окупантів РФ Кругляківки на Харківщині — відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони за підтримки побратимів зі Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР разом зі Збройними силами України звільнили село Кругляківка на Харківщині від російських окупантів.
- Операція тривала з 7 по 14 жовтня та призвела до поразки російських військ, які втратили більше взводу піхоти.
- Під час штурму спецпризначенці взяли у полон російських військових та отримали важливі розвідувальні дані.
У ГУР показали звільнення Кругляківки на Харківщині
Зазначається, що операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня.
Російські війська чинили опір, намагалися контратакувати, однак зазнали поразки — їхній штурм розвідники відбили та продовжили витискати ворога.
Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських військових у полон та в результаті отримати важливі розвідувальні дані.
У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано.
Як пройшла операція ГУР на Харківщині
Українська розвідка показала кадри успішної операції в районі Липців Харківської області. Зокрема бійцям спецпідрозділу вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.
На опублікованих кадрах можна побачити роботу бійців спецпідрозділу ГУР МО "Артан", до складу якого входять штурмовики, оператори БПЛА, FPV-розрахунки, "бомбери" та артилеристи.
Під час успішної наступальної операції бійці спільно з іншими підрозділами Головного управління розвідки звільнили 400 гектарів лісового масиву біля Липців. Вони знищили ворожу живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та укріплення, а також поповнили обмінний фонд.
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