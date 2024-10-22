Зеленський поставив крапку на тлі чуток про звільнення Буданова й Умєрова
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський поставив крапку на тлі чуток про звільнення Буданова й Умєрова

Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Головні тези:

  • Умєров і Буданов залишаються важливими членами команди Володимира Зеленського.
  • Чутки про відставку голови Міноборони та начальника розвідки - це спроба дестабілізації з боку РФ.
  • Екскерівник ГУР розкрив головну роль Кирила Буданова у війні.

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За словами президента, він дійсно чув, що ці чутки активно ширяться мережею та обговорюються українцями, однак запевнив, що не мав наміру звільняти ні Умєрова, ні Буданова.

Я не збирався це робити. Я не збирався змінювати Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова — не було теж такого питання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, чутки про звільнення глави Міноборони України та шефа української розвідки — це ще одна спроба Кремля дестабілізувати ситуацію в країні, ослабити її та посіяти розбрат між народом та владою.

Країна-агресорка Росія уже багато років поспіль веде потужну інформаційну війну проти України, витрачаючи на це мільярди доларів.

На цьому тлі варто нагадати — довіряйте лише офіційним заявам та перевіреним джерелам інформації.

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Як вважає колишній голова ГУР та Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, станом на сьогодні саме воєнна розвідка України під керівництвом Кирила Буданова є єдиним “подразником”, який може створити умови для перемоги України.

Такі, як Буданов, беруть відповідальність на себе, тому що командир повинен вміти приймати рішення, — додав Валерій Кондратюк.

Він також нагадав, що Буданов неодноразово ризикував та продовжує ризикувати власним життям, адже бере участь у небезпечних операціях, керуючи ними безпосередньо на полі бою.

Таким чином глава ГУР надихає усіх членів своєї команди і дає їм зрозуміти, що він завжди буде боротися разом з ними й заради них.

За словами Кондратюка, він не вірить у чутки про те, що Зеленський хоче відсторонити Буданова.

Очільник ГУР може бути змінений лише за умов відсутності довіри між ним і керівництвом держави. Це було б найгіршим варіантом у наших умовах, — підсумував генерал Кондратюк.

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