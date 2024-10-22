Зеленський поставив крапку на тлі чуток про звільнення Буданова й Умєрова

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Головні тези:
- Умєров і Буданов залишаються важливими членами команди Володимира Зеленського.
- Чутки про відставку голови Міноборони та начальника розвідки - це спроба дестабілізації з боку РФ.
- Екскерівник ГУР розкрив головну роль Кирила Буданова у війні.
Зеленський заперечив, що планує радикальні кадрові зміни в Міноборони
За словами президента, він дійсно чув, що ці чутки активно ширяться мережею та обговорюються українцями, однак запевнив, що не мав наміру звільняти ні Умєрова, ні Буданова.
Що важливо розуміти, чутки про звільнення глави Міноборони України та шефа української розвідки — це ще одна спроба Кремля дестабілізувати ситуацію в країні, ослабити її та посіяти розбрат між народом та владою.
Країна-агресорка Росія уже багато років поспіль веде потужну інформаційну війну проти України, витрачаючи на це мільярди доларів.
На цьому тлі варто нагадати — довіряйте лише офіційним заявам та перевіреним джерелам інформації.
Ексочільник ГУР Кондратюк пояснив роль Буданова у війні проти РФ
Як вважає колишній голова ГУР та Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, станом на сьогодні саме воєнна розвідка України під керівництвом Кирила Буданова є єдиним “подразником”, який може створити умови для перемоги України.
Він також нагадав, що Буданов неодноразово ризикував та продовжує ризикувати власним життям, адже бере участь у небезпечних операціях, керуючи ними безпосередньо на полі бою.
Таким чином глава ГУР надихає усіх членів своєї команди і дає їм зрозуміти, що він завжди буде боротися разом з ними й заради них.
За словами Кондратюка, він не вірить у чутки про те, що Зеленський хоче відсторонити Буданова.
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