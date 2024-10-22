Они не будут ждать. Чего Украине ждать от Харрис и Трампа

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, кто бы ни победил на президентских выборах в США, и Камала Харрис, и Дональд Трамп сделают конкретные шаги для завершения войны РФ против Украины еще до января, то есть до официальной инаугурации.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский уверен, что Харрис и Трамп будут действовать быстрее, чем от них того ожидают.
- Встречи Зеленского с Харрис и Трампом прошли продуктивно.
- Трамп выступил с новым скандальным заявлением об украинском лидере.
Гаррис и Трамп хотят помочь Украине остановить РФ
Как считает глава государства, готовность российского диктатора к переговорам напрямую зависит от результатов выборов в США.
По словам украинского лидера, согласно информации, полученной на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".
Владимир Зеленский откровенно признался, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, однако он не хочет их сравнивать.
Трамп выступил с новым скандальным заявлением о Зеленском
Недавно украинцев и многих западных лидеров возмутило утверждение Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский мог не допустить начало войны, однако не сделал этого.
Что интересно, республиканец не обвиняет диктатора Владимира Путина во вторжении в Украину.
Кроме того, одиозный политик снова начал врать, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.
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