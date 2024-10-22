Они не будут ждать. Чего Украине ждать от Харрис и Трампа
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Они не будут ждать. Чего Украине ждать от Харрис и Трампа

Трамп и Харрис
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По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, кто бы ни победил на президентских выборах в США, и Камала Харрис, и Дональд Трамп сделают конкретные шаги для завершения войны РФ против Украины еще до января, то есть до официальной инаугурации.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский уверен, что Харрис и Трамп будут действовать быстрее, чем от них того ожидают.
  • Встречи Зеленского с Харрис и Трампом прошли продуктивно.
  • Трамп выступил с новым скандальным заявлением об украинском лидере.

Гаррис и Трамп хотят помочь Украине остановить РФ

Как считает глава государства, готовность российского диктатора к переговорам напрямую зависит от результатов выборов в США.

Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросу. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, согласно информации, полученной на встречах с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, "они не будут ждать до января".

Они что-то не смогут сделать в соответствии с их полномочиями, но что-то смогут, уверяет украинский лидер.

Владимир Зеленский откровенно признался, что встречи и с Харрис, и с Трампом были хорошими, однако он не хочет их сравнивать.

Трамп выступил с новым скандальным заявлением о Зеленском

Недавно украинцев и многих западных лидеров возмутило утверждение Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский мог не допустить начало войны, однако не сделал этого.

Что интересно, республиканец не обвиняет диктатора Владимира Путина во вторжении в Украину.

Я думаю, что Зеленский — один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он не имел права разрешить войне начаться, — заявил Трамп.

Кроме того, одиозный политик снова начал врать, что Украина — "больше не Украина", поскольку, мол, Россия уничтожила большинство населенных пунктов страны.

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