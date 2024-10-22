Вони не будуть чекати. Чого Україні очікувати від Гарріс і Трампа

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, хто б не переміг на президентських виборах у США, і Камала Гарріс, і Дональд Трамп зроблять конкретні кроки щодо завершення війни РФ проти України ще до січня, тобто до офіційної інавгурації.

Гарріс і Трамп хочуть допомогти Україні зупинити РФ

Як вважає глава держави, готовність російського диктатора до перемовин безпосередньо залежить від результатів виборів у США.

Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".

Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть, — запевняє український лідер. Поширити

Володимир Зеленський відверто зізнався, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, однак він не хоче їх порівнювати.

Трамп виступив з новою скандальною заявою про Зеленського

Нещодавно українців та багатьох західних лідерів обурило твердження Дональда Трампа про те, що нібито Володимир Зеленський міг не допустити початок війни, однак не зробив цього.

Що цікаво, республіканець не звинувачує диктатора Володимира Путіна у вторгнення в Україну.

Я думаю, що Зеленський — один із найкращих торговців, яких я будь-коли бачив. Кожного разу, коли він приїжджає, ми даємо йому сто мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Такого ніколи не було. І це не значить, що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей. Але він не мав права дозволити тій війні початись, — заявив Трамп. Поширити

Окрім того, одіозний політик знову почав брехати, що Україна — "більше не Україна", оскільки, мовляв, Росія знищила більшість населених пунктів країни.