Вони не будуть чекати. Чого Україні очікувати від Гарріс і Трампа

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, хто б не переміг на президентських виборах у США, і Камала Гарріс, і Дональд Трамп зроблять конкретні кроки щодо завершення війни РФ проти України ще до січня, тобто до офіційної інавгурації.
Головні тези:
- Володимир Зеленський впевнений, що Гарріс і Трамп почнуть діяти швидше, ніж офіційно очолять Білий дім.
- Зустрічі Зеленського з Гарріс та Трампом пройшли продуктивно.
- Трамп виступив з новою скандальною заявою про українського лідера.
Гарріс і Трамп хочуть допомогти Україні зупинити РФ
Як вважає глава держави, готовність російського диктатора до перемовин безпосередньо залежить від результатів виборів у США.
За словами українського лідера, з інформації, яку він отримав на зустрічах із Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, "вони не будуть чекати до січня".
Володимир Зеленський відверто зізнався, що зустрічі і з Гарріс, і з Трампом були хорошими, однак він не хоче їх порівнювати.
Трамп виступив з новою скандальною заявою про Зеленського
Нещодавно українців та багатьох західних лідерів обурило твердження Дональда Трампа про те, що нібито Володимир Зеленський міг не допустити початок війни, однак не зробив цього.
Що цікаво, республіканець не звинувачує диктатора Володимира Путіна у вторгнення в Україну.
Окрім того, одіозний політик знову почав брехати, що Україна — "більше не Україна", оскільки, мовляв, Росія знищила більшість населених пунктів країни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-