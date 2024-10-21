Трамп погрожував Путіну вдарити по центру Москви — причина
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Трамп погрожував Путіну вдарити по центру Москви — причина

Трамп погрожував Путіну вдарити по центру Москви — причина
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Джерело:  The Wall Street Journal

Дональд Трамп стверджує, що нібито пригрозив Володимиру Путіну ударом по Москві у випадку вторгнення в Україну. На думку республіканця, це нібито стримало російського диктатора під час президентства Трампа.

Головні тези:

  • Трамп погрожував ударом по Москві у разі вторгнення в Україну, стверджуючи, що це нібито стримало Путіна під час його президентства.
  • Експрезидент заявив про хороші відносини з Путіним та обговорену ними можливу територіальну конфліктну ситуацію.
  • Трамп вкотре підтвердив свою дружбу з Путіним, вказавши на потенційні наслідки такої погрози.

Трамп вкотре заявив про хороші відносини з Путіним

Володимире, якщо ти підеш в Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю прямо в центр чортової Москви.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенти США

Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене не буде іншого вибору, — додав він, пояснивши, що погрожував "зняти чортові куполи" з голови Путіна, оскільки той "живе під куполами".

За словами Трампа, у відповідь Путін нібито запевнив, що не вторгатиметься в Україну.

Трамп продовжує пишатися своєю дружбою з Путіним

Журналіст попросив лідера республіканців прокоментувати інформацію про нібито розмови з Путіним після 2021 року.

Як відомо, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.

Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави, — заявив Трамп.

Окрім того, він вкотре повторив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".

Однак тут Дональд Трамп знову помилився, оскільки у США понад 5500 боєголовок.

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