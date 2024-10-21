Трамп погрожував Путіну вдарити по центру Москви — причина

Дональд Трамп стверджує, що нібито пригрозив Володимиру Путіну ударом по Москві у випадку вторгнення в Україну. На думку республіканця, це нібито стримало російського диктатора під час президентства Трампа.
Головні тези:
- Трамп погрожував ударом по Москві у разі вторгнення в Україну, стверджуючи, що це нібито стримало Путіна під час його президентства.
- Експрезидент заявив про хороші відносини з Путіним та обговорену ними можливу територіальну конфліктну ситуацію.
- Трамп вкотре підтвердив свою дружбу з Путіним, вказавши на потенційні наслідки такої погрози.
Трамп вкотре заявив про хороші відносини з Путіним
За словами Трампа, у відповідь Путін нібито запевнив, що не вторгатиметься в Україну.
Трамп продовжує пишатися своєю дружбою з Путіним
Журналіст попросив лідера республіканців прокоментувати інформацію про нібито розмови з Путіним після 2021 року.
Як відомо, про це написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на інсайдера в оточенні експрезидента.
Окрім того, він вкотре повторив, що у нелегітимного президента РФ є "2000 ядерних боєголовок, як і у нас".
Однак тут Дональд Трамп знову помилився, оскільки у США понад 5500 боєголовок.
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