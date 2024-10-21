Трамп угрожал Путину ударить по центру Москвы — причина

Дональд Трамп утверждает, что якобы пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину. По мнению республиканца, это якобы умерило российского диктатора во время президентства Трампа.
Главные тезисы
- Дональд Трамп утверждает, что пригрозил ударом по Москве в случае вторжения в Украину, считая это мерой для умерения Путина во время его президентства.
- Трамп подчеркивает свои хорошие отношения с Путиным, однако готов принимать сильные решения в случае угрозы для США.
- Президент США ошибочно заявил о количестве ядерных боеголовок у России и США, приводя неверные данные по этому вопросу.
Трамп в очередной раз заявил о хороших отношениях с Путиным
По словам Трампа, в ответ Путин якобы заверил, что не будет вторгаться в Украину.
Трамп продолжает гордиться своей дружбой с Путиным
Журналист попросил лидера республиканцев прокомментировать информацию о якобы разговорах с Путиным после 2021 года.
Как известно, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экспрезидента.
Кроме того, он еще раз повторил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".
Однако здесь Дональд Трамп снова ошибся, поскольку в США более 5500 боеголовок.
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