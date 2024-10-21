Трамп угрожал Путину ударить по центру Москвы — причина

Дональд Трамп утверждает, что якобы пригрозил Владимиру Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину. По мнению республиканца, это якобы умерило российского диктатора во время президентства Трампа.

Трамп в очередной раз заявил о хороших отношениях с Путиным

Владимир, если ты пойдешь в Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо в центр чертовой Москвы. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Мы — друзья. Я не хочу этого делать, но у меня не будет другого выбора, — добавил он, объяснив, что угрожал "снять чертовы купола" с главы Путина, поскольку тот "живет под куполами". Поделиться

По словам Трампа, в ответ Путин якобы заверил, что не будет вторгаться в Украину.

Трамп продолжает гордиться своей дружбой с Путиным

Журналист попросил лидера республиканцев прокомментировать информацию о якобы разговорах с Путиным после 2021 года.

Как известно, об этом написал редактор The Washington Post Боб Вудворд в книге "Война" со ссылкой на инсайдера в окружении экспрезидента.

Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это совершил, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу общаться с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства, — заявил Трамп. Поделиться

Кроме того, он еще раз повторил, что у нелегитимного президента РФ есть "2000 ядерных боеголовок, как и у нас".