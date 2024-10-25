Зеленский отомстил генсеку ООН за его визит к Путину
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Зеленский отомстил генсеку ООН за его визит к Путину

Зеленский
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Источник:  AFP

Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в проходящем в российской Казани саммите БРИКС, а также встрече с диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Визит генсека ООН в Киев не состоится из-за публичного унижения международного права.
  • Украинские дипломаты осудили действия генсека и указали на его ошибочный выбор.
  • Литва также выразила свое возмущение по этому поводу.

Зеленский не захотел встретиться с генсеком ООН

Об этом узнали журналисты Agence France Presse от своих инсайдеров в Офисе президента Украины.

После Казани (Гутерреш — ред.) хотел приехать в Украину, но президент не одобрил его визит. Так что Гутерреша здесь не будет, — подчеркнул анонимный источник.

Как отметил собеседник издания, визит генсека ООН не состоится из-за того, что он своим поступком унизил значение международного права и Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Инсайдеры украинских журналистов в Офисе президента также подтверждают эти данные.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский эту информацию никак не комментировал, как и Антониу Гутерреш.

Генсек ООН на саммите БРИКС в России (Фото: news.un.org)

Генсек ООН проигнорировал призывы Украины не ехать к Путину

Недавно официально стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.

В ходе мероприятия он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

На это скандальное решение сразу отреагировал официальный Киев.

Украинские дипломаты обратили внимание, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение команды Владимира Зеленского на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Это только вредит репутации ООН, подчеркнули в МИД.

В Литве также осудили действия генсека ООН, однако он на критику не ответил и свое скандальное решение не объяснил.

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