Зеленский отомстил генсеку ООН за его визит к Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в проходящем в российской Казани саммите БРИКС, а также встрече с диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Визит генсека ООН в Киев не состоится из-за публичного унижения международного права.
- Украинские дипломаты осудили действия генсека и указали на его ошибочный выбор.
- Литва также выразила свое возмущение по этому поводу.
Зеленский не захотел встретиться с генсеком ООН
Об этом узнали журналисты Agence France Presse от своих инсайдеров в Офисе президента Украины.
Как отметил собеседник издания, визит генсека ООН не состоится из-за того, что он своим поступком унизил значение международного права и Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.
Инсайдеры украинских журналистов в Офисе президента также подтверждают эти данные.
Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский эту информацию никак не комментировал, как и Антониу Гутерреш.
Генсек ООН проигнорировал призывы Украины не ехать к Путину
Недавно официально стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.
В ходе мероприятия он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
На это скандальное решение сразу отреагировал официальный Киев.
Украинские дипломаты обратили внимание, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение команды Владимира Зеленского на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.
В Литве также осудили действия генсека ООН, однако он на критику не ответил и свое скандальное решение не объяснил.
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