Аналітики пояснили нову брехню Путіна про ЗСУ та Курщину

Команда ISW дійшла висновку, що російський диктатор Володимир Путін навмисне бреше про втрати українських воїнів у Курській області, щоб виправдати неспроможність армії РФ відбити її у ЗСУ.
Головні тези:
- Нелегітимний глава Кремля гіперболізує успіхи своїх військ, адже хоче переконати росіян у здатності армії відбити втрачені території.
- Сирський розкрив втрати армії РФ на Курщині.
- Останні заяви Путіна і головнокомандувача ЗСУ свідчать про продовження Курської операції.
Росіяни не можуть повернути втрачені території Курщини
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нелегітимний глава Кремля гіперболізує прогрес своїх військ під час боїв в Курській області.Росіяни не можуть повернути втрачені території Курщини
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що нелегітимний глава Кремля гіперболізує прогрес своїх військ під час боїв в Курській області.
Фактично диктатор хоче переконати свій народ, в здатності армії РФ відбити втрачені території.
Іноземні експерти нагадали заяву Путіна про начебто "заблокованих" 2 тисячі українських військових на Курщині.
Попри це Міноборони Росії жодного разу не підтверджувало факт "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області".
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Як ISW коментує заяви Сирського
Як уже згадувалося раніше, 25 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив брехливі твердження Путіна про оточення Сил оборони України у Курській області.
Окрім того, він додав, що втрати армії РФ з 8 серпня на Курщині сягнули 17 819 осіб.
За словами американських аналітиків, у них наразі немає можливості самостійно перевірити українські оцінки російських втрат.
Попри це, останні заяви Путіна та Сирського підтверджують той факт, що Курська операція Сил оборони України триває досі.
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Фактично диктатор хоче переконати свій народ, в здатності армії РФ відбити втрачені території.
Іноземні експерти нагадали заяву Путіна про начебто "заблокованих" 2 тисячі українських військових на Курщині.
Попри це Міноборони Росії жодного разу не підтверджувало факт "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області".
Як ISW коментує заяви Сирського
Як уже згадувалося раніше, 25 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив брехливі твердження Путіна про оточення Сил оборони України у Курській області.
Окрім того, він додав, що втрати армії РФ з 8 серпня на Курщині сягнули 17 819 осіб.
За словами американських аналітиків, у них наразі немає можливості самостійно перевірити українські оцінки російських втрат.
Попри це, останні заяви Путіна та Сирського підтверджують той факт, що Курська операція Сил оборони України триває досі.
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