Українські воїни звітують про шалені втрати армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни звітують про шалені втрати армії РФ — відео

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Сили оборони України успішно знищили 1 690 російських загарбників. Загальні втрати ворога невпинно наближають до 700 тисяч.

Головні тези:

  • Російські окупанти за минулу добу здійснили понад 4300 обстрілів та завдали близько 90 авіаударів по українських позиціях.
  • Українська армія завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки армії РФ.
  • Перебуваючи під постійним тиском, українські захисники продовжують боронити свою країну.

Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 687 600 (+1690) осіб,

  • танків — 9 109 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 18 332 (+45) од,

  • артилерійських систем — 19782 (+29) од,

  • РСЗВ — 1 240 (+2) од,

  • засобів ППО — 984 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 726 (+56),

  • крилатих ракет — 2 625 (+0),

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводні човни / submarines — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 27 460 (+95) од,

  • спеціальної техніки — 3541 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 25-26 жовтня

Розпочалась 976 доба повномасштабної війни російських окупантів проти України.

25 жовтня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення між армією РФ та українськими захисниками.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 91 авіаудар, скинув 139 КАБів.

Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили понад 4300 обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бобилівка, Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка, Сіверськ, Званівка, Рай-Олександрівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Щербинівка, Донецьке, Катеринівка, Суха Балка, Курахове, Антонівка та Козачі Лагері.

Окрім того, повідомляється, що 25 жовтня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ армії РФ, один удар по артилерійських системах.

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