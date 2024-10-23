Виробництво українських дронів. У Міноборони звітували про перевиконання плану 2024 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Виробництво українських дронів. У Міноборони звітували про перевиконання плану 2024 року

Український дрон
Джерело:  РБК Україна

Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за 2024 рік Міноборони допустило до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Головні тези:

  • Україна перевиконала план з виробництва дронів, виготовивши понад 1 млн дронів у 2024 році.
  • Далекобійні українські дрони довели свою ефективність, що було відзначено керівником Пентагону.
  • Україна може самостійно виробляти далекобійні безпілотники та швидко розширити виробництво, сприяючи безпековій ситуації у країні.

Україна виробила понад 1 млн дронів у 2024 році

Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Цифри я називати не буду. Але всі ці показники по цьому напрямку, з цих номенклатур перевиконано. Це завдяки створенню сприятливих умов для розвитку в Україні оборонної індустрії за цим напрямком. Тобто Кабінетом міністрів були створені такі умови, які спонукали розширення виробництва, його масштабування і створення великої кількості приватних підприємств.

Іван Гаврилюк

Іван Гаврилюк

Перший заступник міністра оборони України

Заступник міністра оборони додав, що виробництво зробило дуже вагомий крок у створенні безпілотних систем. Особливо це стосується безпілотної авіації, ближньої та дальньої дії.

Також великий крок у цьому році зроблений в напрямку розвитку наземних роботизованих комплексів та надводних комплексів. Загалом за цей рік було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки — це за дев'ять місяців 2024 року.

За словами Гаврилюка, з лютого 2022 року допущено до постачання у військах понад 200 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) різних типів та призначення, понад 40 наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. Більшість з них — саме у 2024 році. За дев'ять місяців поточного року було допущено до експлуатації 140 БпАК та 33 НРК.

Далекобійні українські дрони є ефективною зброєю — Остін

Остін зазначив, що Україна "з великим успіхом" використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, "що вплинуло на поле бою".

Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал.

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