Виробництво українських дронів. У Міноборони звітували про перевиконання плану 2024 року

Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за 2024 рік Міноборони допустило до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Головні тези:
- Україна перевиконала план з виробництва дронів, виготовивши понад 1 млн дронів у 2024 році.
- Далекобійні українські дрони довели свою ефективність, що було відзначено керівником Пентагону.
- Україна може самостійно виробляти далекобійні безпілотники та швидко розширити виробництво, сприяючи безпековій ситуації у країні.
Україна виробила понад 1 млн дронів у 2024 році
Україні вдалося перевиконати плани з виробництва дронів, про які наприкінці минулого року говорив колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він заявляв, що у 2024-му в Україні планують виготовити мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів з середньою дальністю польоту та понад тисячу безпілотників з дальністю від тисячі кілометрів.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Заступник міністра оборони додав, що виробництво зробило дуже вагомий крок у створенні безпілотних систем. Особливо це стосується безпілотної авіації, ближньої та дальньої дії.
За словами Гаврилюка, з лютого 2022 року допущено до постачання у військах понад 200 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) різних типів та призначення, понад 40 наземних роботизованих комплексів (НРК) вітчизняного виробництва. Більшість з них — саме у 2024 році. За дев'ять місяців поточного року було допущено до експлуатації 140 БпАК та 33 НРК.
Далекобійні українські дрони є ефективною зброєю — Остін
Остін зазначив, що Україна "з великим успіхом" використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, "що вплинуло на поле бою".
Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.
Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-