Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували підприємства у кількох областях РФ. Серед них є спиртзаводи, які росіяни використовують не лише для виробництва спирту, але й для створення палива та вибухових речовин для військових цілей.
Головні тези:
- Українські дрони здійснили атаку на чотири об'єкти у РФ, включаючи спиртзаводи і промислові підприємства.
- Об'єкти, які були атаковані українськими дронами, використовуються для виробництва палива, вибухових речовин та інших військових цілей.
- Губернатори областей РФ підтверджують факт атак і наголошують на відсутності постраждалих у результаті подій.
Дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах
Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, українські дрони нещодавно завдали ударів по чотирьох об'єктах у Росії:
"Біохім" — підприємство, яке займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту;
Лужковський спиртзавод;
Єфремовський спиртзавод;
Промислове підприємство у Воронезькій області.
Андрій Коваленко підкреслив, що ці підприємства, хоч і працюють під виглядом цивільних, фактично мають військове значення.
Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ
Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням
Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.
Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.
Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.
Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.
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