Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ

Центр протидії дезінформації
Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували підприємства у кількох областях РФ. Серед них є спиртзаводи, які росіяни використовують не лише для виробництва спирту, але й для створення палива та вибухових речовин для військових цілей.

Головні тези:

  • Українські дрони здійснили атаку на чотири об'єкти у РФ, включаючи спиртзаводи і промислові підприємства.
  • Об'єкти, які були атаковані українськими дронами, використовуються для виробництва палива, вибухових речовин та інших військових цілей.
  • Губернатори областей РФ підтверджують факт атак і наголошують на відсутності постраждалих у результаті подій.

Дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, українські дрони нещодавно завдали ударів по чотирьох об'єктах у Росії:

  • "Біохім" — підприємство, яке займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту;

  • Лужковський спиртзавод;

  • Єфремовський спиртзавод;

  • Промислове підприємство у Воронезькій області.

Андрій Коваленко підкреслив, що ці підприємства, хоч і працюють під виглядом цивільних, фактично мають військове значення.

Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ

Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням

Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства, — заявив губернатор.

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.

Постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у сел. Лужківський Суворівського району. За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події, — заявив губернатор області.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 100 дронів атакували кілька областей РФ — відео
Понад 100 дронів атакували кілька областей РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили дронами найбільший завод РФ з виробництва вибухівки — джерела
Сили оборони уразили дронами найбільший завод РФ з виробництва вибухівки — джерела
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео
Дрони атакували підприємства в Тамбовській та Воронезькій областях РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?