Українські дрони атакували військові обʼєкти на підприємствах РФ

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували підприємства у кількох областях РФ. Серед них є спиртзаводи, які росіяни використовують не лише для виробництва спирту, але й для створення палива та вибухових речовин для військових цілей.

Дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, українські дрони нещодавно завдали ударів по чотирьох об'єктах у Росії:

"Біохім" — підприємство, яке займається переробленням меляси та виробництвом етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство у Воронезькій області.

Андрій Коваленко підкреслив, що ці підприємства, хоч і працюють під виглядом цивільних, фактично мають військове значення.

Що відомо про нову “бавовну у двох областях РФ

Як заявив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, у місті Рассказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням

Натомість Губернатор запевнив, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства, — заявив губернатор. Поширити

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Окрім цього росЗМІ повідомляють, що дрони атакували спиртзавод у Тульській області.